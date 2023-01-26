«Отечество»: фонд «Таллиннский русский лицей» необходимо закрыть

Как заявил Казе, в лице Русского лицея речь идет не о школе, а о фонде, который был создан в 2012 году с целью обеспечить русскоязычное образование. «Из правления учреждения, находящегося на содержании налогоплательщиков Таллинна, из-за недостаточного знания эстонского языка вышел директор школы Сергей Гаранжа, а на деньги города организуются русскоязычные консультации в школах с русским языком обучения», – сказал он.

«Рийгикогу принял закон, который предусматривает переход на эстоноязычное образование. В то же время Таллинн по-прежнему работает против этой цели. В долгосрочной стратегии города нет ни слова о переходе на эстоноязычное образование и вместо этого тратятся десятки тысяч евро на продвижение русского языка обучения», – сказал Казе.