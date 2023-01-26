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Команда из Виймси сложила полномочия обладателя Кубка Эстонии по футзалу

rus.postimees.ee
Команда из Виймси сложила полномочия обладателя Кубка Эстонии по футзалу
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Футзал.
Футзал. Фото: Marko Saarm / Sakala

Команда "Виймси СМС-Раха" не сможет защитить в нынешнем сезоне звание обладателя Кубка Эстонии по футзалу, сообщает Rus.err

В матче 1/4 финала нового розыгрыша турнира виймсисцы накануне вечером в своем зале уступили клубу "НПМ Силмет" из Силламяэ - 3:4. По ходу матча хозяева были впереди со счетом 3:1, но в итоге пропустили три мяча и проиграли. Автором победного гола стал Виталий Андреев. Дублем у победителей отметился Роман Кузмич, еще один мяч забил Антон Пфенинг.

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