Команда из Виймси сложила полномочия обладателя Кубка Эстонии по футзалу

В матче 1/4 финала нового розыгрыша турнира виймсисцы накануне вечером в своем зале уступили клубу "НПМ Силмет" из Силламяэ - 3:4. По ходу матча хозяева были впереди со счетом 3:1, но в итоге пропустили три мяча и проиграли. Автором победного гола стал Виталий Андреев. Дублем у победителей отметился Роман Кузмич, еще один мяч забил Антон Пфенинг.