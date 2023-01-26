Финал суперкубка между "Флорой" и Пайде состоится 26 февраля

В 2022 году «Флора» очень убедительно выиграла 14-й чемпионат подряд: от «Левадии», завоевавшей серебро, их отделяли 18 очков, а от Пайде, занявшего третье место, 32 очка. Но Пайде в свою очередь блистал в кубковой серии, когда в полуфинале именно «Флора» уступила в серии послематчевых пенальти после нулевой ничьей, а в финале, перешедшем в дополнительное время, обыграли «Нымме Калью» 1:0. Победа в кубке обеспечила им место в Лиге конференций УЕФА, где они вышли в третий предварительный раунд.

За эти годы «Флора» десять раз побеждала в финалах Суперкубка. Последняя победа пришлась на 2021 год, когда команда Пайде потерпела поражение со счетом 1:0 из-за гола Рауно Саппинена. Для Пайде эта встреча, которая состоялась в марте, пока является единственным финалом Суперкубка. «Флора» также боролась за кубок в прошлом году, но после ничьей они все же проиграли «Левадии» в серии пенальти.

Финал Суперкубка впервые пройдет на поле с искусственным покрытием в Пайде; стартовый свисток прозвучит в 12:00. Билеты на матч можно приобрести в Piletilevi, стоимость полного билета 5 евро. Билеты со скидкой по цене 3 евро действительны для тех, кто родился в период с 2005 по 2010 год, а также для тех, кто родился в 1957 году или ранее. Те, кто родился в 2011 году и позже, могут пройти на стадион бесплатно.