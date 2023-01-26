«Леопарды», «Абрамсы» и «Челленджеры»: достоинства и недостатки танков, которые получит Украина

Однако нарезное орудие обладает более высокой точностью. Учитывая, что борьба с танками противника – не основная «специальность» ОБТ, то и этот недостаток вполне можно считать и достоинством.

Наконец, как рассказал Андрей Тарасенко, у них есть и не самые очевидные, но важные плюсы – например, у всех трех танков угол склонения пушки больше, чем у российских. Это позволяет довольно громоздким машинам укрываться за склонами холмов, оставляя открытым только верх башни.

Универсальное оружие

Танк – основа современного сухопутного боя. Он выполняет широкий круг задач, это универсальное средство, которое нельзя заменить ничем. Поэтому Валерий Залужный и украинское руководство так хотели получить западные ОБТ.

Однако характеристики современных танков, пусть даже и очень высокие, могут проявиться только тогда, когда на них будут воевать хорошо подготовленные экипажи.

«Даже те танки, что имеются, без надлежащего обучения, тренажерных комплексов, учебного парка, методических материалов не используются даже на 60-70% своего потенциала», – сказал эксперт.

«По проведенным еще в 1989 году исследованиям, повышение уровня подготовки экипажей на 25% эквивалентно увеличению парка боевых машин, танков на 60%», – ранее рассказывал Андрей Тарасенко.

Однако даже хорошо подготовленные экипажи нуждаются в боевом слаживании с другими компонентами общевойскового боя – пехотой, инженерными частями, разведкой. Украинские военные сейчас активно занимаются подготовкой в армейских тренировочных центрах за границей.

Для современного общевойскового боя также важна связь, причем особенно важна именно связь с танками, которые действуют в тесном взаимодействии с пехотой. В ВСУ, судя по комментариям тех же российских «военкоров», довольно неплохо налажена связь, это одна из сильных сторон украинской армии.