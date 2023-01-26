Очередная спекуляция? В МОК заявили о готовности вернуть россиян и белорусов в международный спорт

Исполком МОК после своего заседания выпустил официальное заявление.

В организации отметили, что санкции против РФ и Беларуси остаются в силе. Проведение международных турниров на территории обеих стран запрещено. Флаги, гимны и другие символы этих стран не должны появляться на соревнованиях. Официальные лица не могут быть приглашены и аккредитованы на любое спортивное мероприятие международного уровня.

При этом вопрос с выступлением спортсменов рассматривался отдельно. В МОК назвали условия, при которых россияне и белорусы смогут вернуться в международный спорт.

Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и визуально не будут никак представлять свою страну. На старты смогут выходить только те спортсмены, которые не были замечены в активной поддержке полномасштабного военного вторжения в Украину. Также МОК будет требовать полного соблюдения антидопинговых правил и проводить регулярные проверки в индивидуальном порядке.