Международный олимпийский комитет (МОК) назвал условия, которые должны стать основой для возвращения спортсменов из России и Беларуси в международный спорт, сообщает zn.ua.
Очередная спекуляция? В МОК заявили о готовности вернуть россиян и белорусов в международный спорт
Исполком МОК после своего заседания выпустил официальное заявление.
В организации отметили, что санкции против РФ и Беларуси остаются в силе. Проведение международных турниров на территории обеих стран запрещено. Флаги, гимны и другие символы этих стран не должны появляться на соревнованиях. Официальные лица не могут быть приглашены и аккредитованы на любое спортивное мероприятие международного уровня.
При этом вопрос с выступлением спортсменов рассматривался отдельно. В МОК назвали условия, при которых россияне и белорусы смогут вернуться в международный спорт.
Спортсмены будут выступать в нейтральном статусе и визуально не будут никак представлять свою страну. На старты смогут выходить только те спортсмены, которые не были замечены в активной поддержке полномасштабного военного вторжения в Украину. Также МОК будет требовать полного соблюдения антидопинговых правил и проводить регулярные проверки в индивидуальном порядке.
Кроме того, Международный олимпийский комитет одобрил предложение Олимпийского совета Азии предоставить представителям России и Беларуси возможность выступить на региональных турнирах с соблюдением всех вышеупомянутых условий.