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Полицию засыпали предположениями, кем могла быть найденная в Нымме убитая женщина

Кристийна Рейманд
Полицию засыпали предположениями, кем могла быть найденная в Нымме убитая женщина
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Трехмерное изображение неизвестной женщины.
Трехмерное изображение неизвестной женщины. Фото: PPA

После того, как позавчера было опубликовано трехмерное изображение головы женщины, тело которой было найдено полтора года назад в Нымме, и криминальное бюро Пыхьяской префектуры, и SA Kadunud получили десятки сообщений, в том числе из Финляндии.

Сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры отправили череп убитой в Эстонии женщины в США, где эксперты ФБР создали на его основе трехмерное изображение головы. Полиция и занимающийся поиском пропавших фонд Kadunud по-прежнему ждут информации, чтобы раскрыть совершенное более 30 лет назад преступление.

Информация передается полиции

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