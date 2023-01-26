После того, как позавчера было опубликовано трехмерное изображение головы женщины, тело которой было найдено полтора года назад в Нымме, и криминальное бюро Пыхьяской префектуры, и SA Kadunud получили десятки сообщений, в том числе из Финляндии.
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Полицию завалили предположениями, кем могла быть найденная в Нымме убитая женщина
Полицию завалили предположениями, кем могла быть найденная в Нымме убитая женщина
Сотрудники криминального бюро Пыхьяской префектуры отправили череп убитой в Эстонии женщины в США, где эксперты ФБР создали на его основе трехмерное изображение головы. Полиция и занимающийся поиском пропавших фонд Kadunud по-прежнему ждут информации, чтобы раскрыть совершенное более 30 лет назад преступление.