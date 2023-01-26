Во вторник в соцсетях члены молодежной организации Партии реформ под именем партии высказали идею о том, что марихуану можно было бы легализовать. Однако в течение многих лет желание легализовать марихуану было предвыборной торговой маркой Партии зеленых.
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Молодые реформисты выступили за легализацию марихуаны, отобрав идею у зеленых
Зеленые поднимают тему легализации уже годами
Молодые реформисты выступили за легализацию марихуаны, отобрав идею у зеленых
Дорис Лизетт Рудневс, возглавляющая молодежную организацию реформистов заявила, что позиция по легализации марихуаны уже много лет присутствует в программе молодых реформистов (отдельно от партийной).