Молодые реформисты выступили за легализацию марихуаны, отобрав идею у зеленых

Дорис Лизетт Рудневс, возглавляющая молодежную организацию реформистов заявила, что позиция по легализации марихуаны уже много лет присутствует в программе молодых реформистов (отдельно от партийной).

«Заявление связано с нашим изложением программных позиций, принятых в ноябре. Помимо легализации марихуаны, в программе есть и другие важные для молодежи темы: например, принятие прикладных актов Закона о сожительстве и легализация однополых браков, снижение избирательного возраста и возраста выдвижения кандидатур на выборах в Рийгикогу и Европарламент до 16 и 18 лет соответственно, введение э-голосования», - говорит Рудневс.