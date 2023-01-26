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Молодые реформисты выступили за легализацию марихуаны, отобрав идею у зеленых

Зеленые поднимают тему легализации уже годами
Лоора-Элизабет Ломп
Молодые реформисты выступили за легализацию марихуаны, отобрав идею у зеленых
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Молодые реформисты поддерживает легализацию марихуаны, подтвердила их лидер Дорис Лизетт Рудневс.
Молодые реформисты поддерживает легализацию марихуаны, подтвердила их лидер Дорис Лизетт Рудневс. Фото: Tairo Lutter

Во вторник в соцсетях члены молодежной организации Партии реформ под именем партии высказали идею о том, что марихуану можно было бы легализовать. Однако в течение многих лет желание легализовать марихуану было предвыборной торговой маркой Партии зеленых. 

Дорис Лизетт Рудневс, возглавляющая молодежную организацию реформистов заявила, что позиция по легализации марихуаны уже много лет присутствует в программе молодых реформистов (отдельно от партийной).

«Заявление связано с нашим изложением программных позиций, принятых в ноябре. Помимо легализации марихуаны, в программе есть и другие важные для молодежи темы: например, принятие прикладных актов Закона о сожительстве и легализация однополых браков, снижение избирательного возраста и возраста выдвижения кандидатур на выборах в Рийгикогу и Европарламент до 16 и 18 лет соответственно, введение э-голосования», - говорит Рудневс.

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