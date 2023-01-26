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Андрес Херкель ⟩ Жив ли Путин?

Андрес Херкель
Жив ли Путин?
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Владимир Путин на мероприятии, посвященном 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 18 января 2023 года.
Владимир Путин на мероприятии, посвященном 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 18 января 2023 года. Фото: SPUTNIK/VIA REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Давосском экономическом форуме на прошлой неделе заявил, что не знает, кто принимает решения в России. Кроме того, он аккуратно поинтересовался, жив ли еще Владимир Путин.

Слух о неоднозначном состоянии Путина жил своей жизнью в СМИ, даже несмотря на опровержения Кремля. Отмечалось, что в физическом существовании Путина сомневается не только президент Украины, но и Игорь Гиркин, российский военный и политический деятель, обвиняемый в организации крушения малайзийского авиалайнера (2014). Человека, появившегося на военном заводе в Петербурге в годовщину снятия блокады Ленинграда (18 января 2023), он назвал «почти идентичным» настоящему президенту.

У меня нет цели поставить под сомнение существование Путина, но уже довольно давно мы не видим и не знаем, принимает ли, и если да, то какие, - решения Путин. В годовщину прорыва блокады Ленинграда от него ожидали громкого выступления, вплоть до объявления новой волны мобилизации. Но этого не последовало.

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