Чт, 26.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Президент призвал Каю Каллас открыто принять решение относительно полигона Нурсипалу

BNS
Президент призвал Каю Каллас открыто принять решение относительно полигона Нурсипалу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Алар Карис на полигоне Нурсипалу.
Алар Карис на полигоне Нурсипалу. Фото: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Алар Карис призвал премьер-министра Каю Каллас открыто принять решение относительно полигона Нурсипалу, поскольку отсутствие информации о расширении полигона усугубляет неопределенность у местных жителей.

«Я призываю правительство открыто принять решение о том, как предполагается продолжить расширение полигона Нурсипалу. Неосведомленность о дальнейших решениях и сроках только усугубляет неопределенность у местного сообщества», – сказал Алар Карис на состоявшейся в четверг встрече с Каей Каллас.

Глава государства, который на прошлой неделе встречался с представителями Министерства обороны, самоуправлений и населения в Выру, а на этой неделе с министром обороны, считает важным, чтобы исполнительная власть теснее вела обмен информацией с самоуправлениями волостей и города, а также с местными жителями, которых напрямую коснутся последствия расширения полигона.

«Это требует больше контактов и от правительства, чтобы было видно политическое руководство и чтобы проблема не ложилась исключительно на плечи местных чиновников», – сказал он.

Как высший руководитель государственной обороны Карис считает важным улучшать учебную базу Сил обороны, чтобы она соответствовала потребностям собственных и союзнических подразделений Эстонии с учетом новых системах вооружения.

«Однако понятно, что необходимо как можно скорее организовать исследования, которые позволят дать конкретные ответы относительно повышения уровня шума, воздействия на окружающую среду и о возможных нарушениях, связанных с расширением полигона», – сказал глава государства.

На встрече обсуждалась необходимость поддержки попавших в сложное положение самоуправлений Вырумаа, а также о возможной реконструкции железной дороги Валга-Выру, часть финансирования которой можно было бы получить из Европейского союза, чтобы эксплуатировать дорогу как для местного движения пассажирских поездов, так и в целях гособороны.

Ключевые слова
Наверх