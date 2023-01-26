Президент призвал Каю Каллас открыто принять решение относительно полигона Нурсипалу

«Я призываю правительство открыто принять решение о том, как предполагается продолжить расширение полигона Нурсипалу. Неосведомленность о дальнейших решениях и сроках только усугубляет неопределенность у местного сообщества», – сказал Алар Карис на состоявшейся в четверг встрече с Каей Каллас.

Глава государства, который на прошлой неделе встречался с представителями Министерства обороны, самоуправлений и населения в Выру, а на этой неделе с министром обороны, считает важным, чтобы исполнительная власть теснее вела обмен информацией с самоуправлениями волостей и города, а также с местными жителями, которых напрямую коснутся последствия расширения полигона.

«Это требует больше контактов и от правительства, чтобы было видно политическое руководство и чтобы проблема не ложилась исключительно на плечи местных чиновников», – сказал он.

Как высший руководитель государственной обороны Карис считает важным улучшать учебную базу Сил обороны, чтобы она соответствовала потребностям собственных и союзнических подразделений Эстонии с учетом новых системах вооружения.

«Однако понятно, что необходимо как можно скорее организовать исследования, которые позволят дать конкретные ответы относительно повышения уровня шума, воздействия на окружающую среду и о возможных нарушениях, связанных с расширением полигона», – сказал глава государства.