В четверг правительство решило объявить о дополнительных учебных сборах «Шип», на которые будут приглашены 830 члена Кайтселийта, входящих в состав частей территориальной обороны.
Правительство объявило о внеочередных учениях, в частях ждут сотни резервистов теробороны
Дополнительные учебные сборы носят практический характер, непосредственной угрозы безопасности Эстонии нет.
В соответствии с решением правительства, для участия в проверочных сборах распоряжением командующего Силами обороны вызываются 658 человек личного состава подразделений Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин Кайтселийта Западного округа территориальной обороны. Вдобавок по распоряжению командира дружины вызываются 172 члена Кайтселийта, которые также примут участие в учениях в составе своих подразделений. Всего на учения вызывано 830 человек.
При получении повестки члены Кайтселийта с мобилизационным предписанием обязаны незамедлительно явиться в точки сбора.
Командуюший Силами обороны распорядился установить длительность сборов для личного состава Кайтселийта следующим образом: 622 человека - с 26 по 29 января включительно, 36 бойцов - с 26 января по 23 февраля включительно в гибком формате организации сборов. Для участников учений, получивших повестку по решению командира дружины, сборы продлятся с 26 по 29 января включительно.
В ходе этих учений вдобавок к тактике малых подразделений отработают гибкий формат организации сборов. Это означает, что резервистам позволят покидать место службы с обязательством вернуться обратно в течение установленного срока. В период ожидания военнослужащие смогут заниматься личными делами и ходить на работу. Эти дни также идут в зачет положенной резервистам компенсации.
Бойцы из списка Сил обороны, все 658 человек, могут убедится в получении или отсутствии повестки на странице регистра военнообязанных www.kaitseväeteenistus.ee. В свою очередь вызванные на сборы 172 члена Кайтселийта могут уточнить свой статус в дружине.
Все участники учений могут получить дополнительную информацию о сборах в своей дружие.
Проверочные сборы Okas проводятся с целью проверки боеготовности. В ходе учений оценивается работоспособность цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов сил быстрого реагирования. Помимо этого подразделения территориальной обороны отработают выполнение боевых задач и сохранение боеготовности в течение длительного периода времени.
Силы обороны и Кайтселийт отвечают за то, чтобы государство было готово к любым ситуациям. Они должны быть готовы защищать Эстонию, а также практиковаться в защите страны на учениях.
Модель государственной обороны Эстонии опирается на вооруженный резерв. Она зарекомендовала свою жизнеспособность в качестве эффективного инструмента сдерживания. Обеспечение безопасности Эстонии требует проведения регулярных учений, которые помогают сохранять и развивать потенциал подразделений резерва к оперативному реагированию.
Силы обороны регулярно проводят не только проверочные сборы, но и большие и малые учения с длительным периодом уведомления (120 дней), например Siil («Ёж») и Kevadtorm («Весенний шторм»).