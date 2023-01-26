На Australian Open сторонники Путина опять размахивали флагом РФ, пришлось вмешаться полиции

Хотя теннисисты из России и Беларуси допущены к участию в теннисном турнире, но выступать они должны под нейтральным флагом. После матча Джоковича группа болельщиков развернула на трибунах российский флаг, скандируя при этом «Россия, Россия!»

Russian flag, Putin’s face, Z-shirt, and what looks like the flag of the so-called “DPR”? Full package guys 🤦‍♂️🤦‍♀️ @AustralianOpen pic.twitter.com/FQi2w2EEWA — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) January 25, 2023

По данным Австралийской федерации тенниса, флагом размахивали четверо человек, у которых также возникли проблемы с охраной. Как сообщает AFP, на место вызвали полицию, которая выдворила этих людей с турнира.

На австралийском турнире свою поддержку России выразил и отец Новака Джоковича Срджан. Он позировал на фоне российского флага в компании человека в футболке с Z-принтом. Также в сети появился ролик, в котором Срджан Джокович говорит «Да здравствует Россия!»