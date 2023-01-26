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На Australian Open сторонники Путина опять размахивали флагом РФ, пришлось вмешаться полиции

rus.postimees.ee
На Australian Open сторонники Путина опять размахивали флагом РФ, пришлось вмешаться полиции
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На теннисном матче между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым к группе болельщиков пришлось вызывать полицию.
На теннисном матче между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым к группе болельщиков пришлось вызывать полицию. Фото: LUKAS COCH

После победы Новака Джоковича в четвертьфинале турнира Australian Open, на трибунах вновь появился российский флаг, пришлось вмешаться полиции.

Хотя теннисисты из России и Беларуси допущены к участию в теннисном турнире, но выступать они должны под нейтральным флагом. После матча Джоковича группа болельщиков развернула на трибунах российский флаг, скандируя при этом «Россия, Россия!»

По данным Австралийской федерации тенниса, флагом размахивали четверо человек, у которых также возникли проблемы с охраной. Как сообщает AFP, на место вызвали полицию, которая выдворила этих людей с турнира.

На австралийском турнире свою поддержку России выразил и отец Новака Джоковича Срджан. Он позировал на фоне российского флага в компании человека в футболке с Z-принтом. Также в сети появился ролик, в котором Срджан Джокович говорит «Да здравствует Россия!»

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