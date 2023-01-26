Госсовет Татарстана в четверг, 26 января, менее чем за полтора часа рассмотрел и принял сразу в трех чтениях поправки в Конституцию республики. Об этом сообщает «Idel.Реалии».
В Татарстане досрочно упразднят должность президента
В Татарстане досрочно упразднят должность президента
Согласно поправкам, республика откажется от должности президента уже сейчас, сразу после их вступления в силу. Ранее предполагалось, что должность президента упразднят после истечения в 2025 году срока полномочий действующего главы региона Рустама Минниханова.
«После проведения дополнительных консультаций по вопросу, связанному с наименованием высшего должностного лица, было принято решение отказаться от переходного периода и начать применять новое наименование высшего должностного лица после вступления в силу рассматриваемого сегодня законопроекта», - заявилглава профильного комитета Альберт Хабибуллин.
Новым наименованием высшего должностного лица республики станет «Глава - Раис Республики Татарстан».
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