У тебя есть история об этой войне? Поделись ею со всеми!

После вторжения России в Украину в феврале 2022 года СМИ постоянно освещают происходящие на Украине события и жизнь украинских беженцев в Эстонии. Однако очень мало внимания уделяется тому, как война повлияла на жителей Эстонии и какую роль сыграли жители Эстонии в этой войне. Остается также вопрос, повлияла ли эта война на эстонцев и эстонские общины за рубежом. Нет сомнений в том, что война в Украине возродила личные и семейные воспоминания многих жителей Эстонии о Второй мировой войне, страхах, связанных с войной, и трагическом опыте экспатриации. В рамках кампании по сбору материала "Истории о войне" мы хотим собрать тексты, связанные с войной в Украине, от людей разных поколений. Записывая свою историю, можно исходить из следующих вопросов:

1. Что вы помните о начале войны?

2. Как изменилась ваша повседневная жизнь, когда вы узнали о начале войны?

3. В вашей семье говорят о войне? Если да, то какие темы обсуждались в связи с войной?

4. Есть ли у вас или у кого-либо из членов вашей семьи личный контакт с войной на Украине? Если да, то какой?

5. Сталкивались ли вы с украинскими беженцами? Если да, то как?

6. Какие эмоции вызвала у вас война на Украине? Изменились ли они со временем?

7. И если да, то как война влияет на вашу повседневную жизнь прямо сейчас?

История может быть написана на русском, эстонском или английском языке. Истории с нетерпением ждем до конца года 2023 года.

Свою историю просим отправить по адресу: elulood@kirmus.ee