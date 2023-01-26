Эстонский литературный музей (EKM) в Тарту объявляет сбор историй, связанных с войной в Украине. Жители Эстонии, постоянно и временно находящиеся в стране, связанные с Украиной лично, участием в помощи или просто через новости и мысли о ней, могут прислать свои истории до конца 2023 года.
У тебя есть история об этой войне? Поделись ею со всеми!
После вторжения России в Украину в феврале 2022 года СМИ постоянно освещают происходящие на Украине события и жизнь украинских беженцев в Эстонии. Однако очень мало внимания уделяется тому, как война повлияла на жителей Эстонии и какую роль сыграли жители Эстонии в этой войне. Остается также вопрос, повлияла ли эта война на эстонцев и эстонские общины за рубежом. Нет сомнений в том, что война в Украине возродила личные и семейные воспоминания многих жителей Эстонии о Второй мировой войне, страхах, связанных с войной, и трагическом опыте экспатриации. В рамках кампании по сбору материала "Истории о войне" мы хотим собрать тексты, связанные с войной в Украине, от людей разных поколений. Записывая свою историю, можно исходить из следующих вопросов:
1. Что вы помните о начале войны?
2. Как изменилась ваша повседневная жизнь, когда вы узнали о начале войны?
3. В вашей семье говорят о войне? Если да, то какие темы обсуждались в связи с войной?
4. Есть ли у вас или у кого-либо из членов вашей семьи личный контакт с войной на Украине? Если да, то какой?
5. Сталкивались ли вы с украинскими беженцами? Если да, то как?
6. Какие эмоции вызвала у вас война на Украине? Изменились ли они со временем?
7. И если да, то как война влияет на вашу повседневную жизнь прямо сейчас?
История может быть написана на русском, эстонском или английском языке. Истории с нетерпением ждем до конца года 2023 года.
Свою историю просим отправить по адресу: elulood@kirmus.ee
Более подробную информацию можно получить от Маарьи Холло maarja.hollo@kirmus.ee