На третьей неделе этого года острыми респираторными заболеваниями заразились 3844 человека, 31,7% от всех заболевших составили дети. Всего было зарегистрировано 599 случаев заболевания гриппом. Также прибавилось 1169 случаев коронавируса.
В этом сезоне в Эстонии от гриппа умерли уже 12 человек
По сравнению с минувшей неделей, снизилось количество обращений с острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей и COVID-19 (на 16% и 13% соответственно). Заболеваемость гриппом на остается на прежнем уровне, число лабораторно подтвержденных случаев гриппа увеличилось на 36%, примерно 40% заболевших составляют дети до 15 лет.
Согласно зарегистрированным данным выборочного исследования острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей (сентинельный мониторинг), интенсивность заболевания можно оценить как среднюю, а распространение вирусов гриппа и SARS-CoV-2 - как обширное. Заболеваемость остается стабильной. Заболеваемость COVID-19 имеет тенденцию к снижению, заболеваемость гриппом выросла среди детей до четырех лет, заболеваемость COVID-19 увеличилась среди детей школьного возраста.
Этиологическая картина циркулирующих вирусов стала меняться. Согласно первоначальным данным, 55% образцов дали положительный результат на гриппоподобные вирусы. Из них доля вирусов гриппа А и SARS-CoV-2 составляет 11,1% от всех исследованных сентинельных проб. Продолжается медленный рост доли респираторно-синцитиальных вирусов, которая составила 16,7%.
По первоначальным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на минувшей неделе из-за гриппа нуждались в госпитализации 56 пациентов (на прошлой неделе 60). По уточненным данным TEHIK, в течение двух последних недель были госпитализированы 112 человек. Сохраняется потребность в госпитализации среди пожилых пациентов. Известно, что 71,4% пациентов, госпитализированных на прошлой неделе, были старше 65 лет. Уровень их госпитализации был в десять раз выше, по сравнению с маленькими детьми. С начала сезона из-за гриппа госпитализировано 747 человек. Из-за гриппа скончались 12 человек в возрасте от 33 до 91 года. Все они входили в группу риска.
В течение недели были подтверждены 1169 случаев заболевания COVID-19. По сравнению с минувшей неделей число зарегистрированных случаев заболевания снизилось на 13,3%. По состоянию на утро вторника в больницах находились 139 пациентов с COVID-19, 55 из которых были госпитализированы из-за симптоматического COVID-19. В течение недели скончались восемь человек в возрасте 43–97 лет, у всех были тяжелые сопутствующие заболевания.
Департамент здравоохранения в сотрудничестве с Тартуским университетом ведет мониторинг циркулирующих в Эстонии штаммов. По данным секвенирования, доля омикрон-штамма составляет 100%. Подвид омикрон-штамма BA.5 вместе с произошедшими от него подвидами до сих пор составляет 90%.
Памятка для людей с вирусным заболеванием:
Если вы заболели, оставайтесь дома!
Посещайте людей из группы риска, только если вы здоровы
Если есть сомнения, пройдите тест
Если вы заболели, свяжитесь с семейным врачом или позвоните на консультационную линию 1220.
Если вы относитесь к группе риска, не посещайте многолюдные места или носите в них маску.