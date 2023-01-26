В этом сезоне в Эстонии от гриппа умерли уже 12 человек

По сравнению с минувшей неделей, снизилось количество обращений с острыми респираторными инфекциями верхних дыхательных путей и COVID-19 (на 16% и 13% соответственно). Заболеваемость гриппом на остается на прежнем уровне, число лабораторно подтвержденных случаев гриппа увеличилось на 36%, примерно 40% заболевших составляют дети до 15 лет.

По первоначальным данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), на минувшей неделе из-за гриппа нуждались в госпитализации 56 пациентов (на прошлой неделе 60). По уточненным данным TEHIK, в течение двух последних недель были госпитализированы 112 человек. Сохраняется потребность в госпитализации среди пожилых пациентов. Известно, что 71,4% пациентов, госпитализированных на прошлой неделе, были старше 65 лет. Уровень их госпитализации был в десять раз выше, по сравнению с маленькими детьми. С начала сезона из-за гриппа госпитализировано 747 человек. Из-за гриппа скончались 12 человек в возрасте от 33 до 91 года. Все они входили в группу риска.