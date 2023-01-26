В аэропорту Мюнхена задержан немец, предположительно шпионивший в пользу России

В Германии арестован предполагаемый сообщник сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND), подозреваемого в государственной измене и шпионаже в пользу России. Прилетевший из США гражданин Германии Артур Е. был задержан 22 января в аэропорту Мюнхена сотрудниками Федерального ведомства по уголовным делам после пересечения границы, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ в четверг. По данным ведомства, Е. выполнял функцию курьера, перевозя секретные данные от сотрудника BND в Россию.

В его отношении выдан ордер на арест по подозрению в соучастии в государственной измене. 23 января он был арестован судьей Федеральной судебной палаты Германии, и в настоящее время находится в предварительном заключении.

По данным прокуратуры, в 2022 году подозреваемый передал российской разведслужбе информацию, которую он получил от главного фигуранта этого дела, сотрудника Федеральной разведывательной службы. Сам Е. при этом не является сотрудником этого ведомства, указывается далее. Расследование ведется в тесном сотрудничестве с BND, а также с Федеральным бюро расследований (ФБР) США, отмечается в заявлении.

Дело предполагаемого российского шпиона