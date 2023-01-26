В Департаменте социального страхования (SKA) приняли решение прекратить использование зданий Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK). Это значит, что к 31 марта сотни проживающих в них украинских военных беженцев будут вынуждены покинуть с трудом обжитые дома. Где теперь они будут жить, неизвестно.
Государство выселяет украинских беженцев
Собственник домов RKIK дал согласие на продление аренды домов на улицах Копли и Мяэпеалзе, но SKA это не интересует.
«Целью переговоров с RKIK было уточнение возможностей будущего использования зданий. RKIK дал согласие на продление срока использования зданий до 28 февраля 2024 года, после чего собственник планирует продать эти здания», - заявил Тоомас Йыгева, руководящий проектом долгосрочного размещения беженцев в Министерстве социальных дел.
Прошлым летом, через три месяца после заселения беженцев и проведения там необходимого ремонта, с которым помогли волонтеры, SKA объявили дома RKIK местами временного проживания беженцев, финансовую ответственность за которые несет государство.
По словам Йыгева, оценив ситуацию в целом, они пришли к выводу, что продление срока эксплуатации зданий нецелесообразно по нескольким причинам.
Нет денег на инвестиции
Во-первых, эти здания можно было бы использовать еще только 11 месяцев после окончания действующего контракта SKA, что не решает вопрос долгосрочного проживания с точки зрения беженцев, поскольку они не могут считать это жилье постоянным местом жительства.
Во-вторых, SKA заключили рамочные соглашения с различными партнерами, предоставляющими временное жилье, и там есть свободные места.
В-третьих, государство инвестировало средства в различные другие места размещения военных беженцев, и в ситуации, когда мест там достаточно, дополнительные инвестиции в общежития на улицах Копли и/или Мяэпеалзе нецелесообразны.
В-четвертых, при заключении договоров аренды и переходе на платное проживание стоимость жилья может оказаться слишком высокой для военных беженцев в этих домах. То же самое, скорее всего, произойдет, когда беженцы станут искать жилье с целью аренды.
«Государственное имущество может быть использовано только за рыночную плату, что с учетом прочих затрат делает арендную плату высокой. То же касается коммунальных расходов, добавляемых к арендной плате. В частности это касается дома на улице Копли, который отапливается газовым котлом», - пояснил Йыгева.
По словам руководителя по кризисному регулированию Департамента социального страхования Вадима Иванова, спасательная служба представила протокол осмотра обоих домов, в котором указаны проблемные места, которые необходимо отремонтировать, чтобы обеспечить жильцам безопасные условия проживания.
«У Департамента социального страхования нет ресурсов для ремонта зданий, - сказал Иванов. - У нас заключены рамочные соглашения с различными партнерами, предоставляющими помещения для размещения, не требующими дополнительных вложений».
Поскольку собственник RKIK планирует продать здания в 2024 году, дополнительные вложения в эти здания государством не оправданы, и соответствующие расходы должны покрываться арендаторами. Кроме того, у общежития Копли нет разрешения на использование, которое, по словам Йыгева, не требовалось при его нынешнем виде использования, но ситуация изменится, если будут подписаны договоры аренды.
Поскольку количество военных беженцев, прибывающих в страну, значительно ниже прогнозируемого, есть возможность разместить беженцев в других помещениях
- Тоомас Йыгева
Департамент социального страхования регулярно напоминает людям, проживающим в домах RKIK, что они должны из них выехать. Первое предупреждение о выселении было сделано еще прошлым летом тем, кто не подписал договор аренды по ценам, установленным RKAS. таким образом, они должны были выехать 8 июля прошлого года. О второй дате сообщалось спустя месяц, и тогда последней датой выезда было назначено 1 января 2023 года. Теперь датой выезда стало 31 марта.
«SKA поддерживал и продолжает поддерживать военных беженцев в поиске постоянного места жительства. На улице никого не оставляют, а тем, кто не может найти постоянное место жительства, в случае необходимости предлагается краткосрочное жилье, - подтвердил Йыгева. - Поскольку количество военных беженцев, прибывающих в страну, значительно меньше, чем прогнозировалось, есть возможность разместить беженцев в других помещениях, в том числе в Таллинне, если это необходимо».
Помощь необходима в переговорах об аренде
Однако работающая волонтером в доме Мяэпеалзе Инесса Йозинг не припомнит ни одной семьи, которая переехала в съемную квартиру из Мяэпеалзе. Таким образом, предоставленная помощь не является ни достаточной, ни актуальной, ни эффективной для решения жилищной проблемы беженцев.
Йозинг помогла десяткам семей беженцев начать жить самостоятельно и знает, как трудно человеку, не говорящему по-эстонски, связаться с нашими арендодателями. Вот почему она лично просматривала предложения аренды для этих людей.
«Если арендодатель не знал русского, мне приходилось сидеть и обзванивать десятки и десятки предложений, выяснять все подробности и потом переводить для беженцев. Потом снова обращаться к арендодателю, проверяя, все ли в порядке с юридической точки зрения, анализируя возможные «красные флаги», такие как реальные расходы на отопление и прочее, в двустороннем порядке», - рассказала Йозинг.
Иванов не ответил на вопрос, почему чиновники SKA не нашли ПМЖ для беженцев двух домов на улицах Копли и Мяэпаелзе в течение десяти месяцев, а вместо этого подталкивают и принуждают беженцев к выезду, давая им только новые сроки для этого.
«В сущности, сто квартир в среднем или даже хорошем состоянии, где собственники домов позволили бы беженцам жить еще год, остаются пустыми, и это только в Таллинне! - негодует Йозинг. - Печально, что неспособность государства решить вопрос с арендной платой для беженцев затрагивает жизнь почти 400 человек, вынуждая их снова переезжать».
По словам Хейлики Рейнварт, начальника отдела инфраструктуры Госудаственного центра оборонных инвестиций, после освобождения помещений, они будут переданы дальше и использоваться для других целей. В конце коцов это помещения, используемые в целях национальной обороны, и RKIK отслеживает и оценивает необходимость владения своей недвижимостью с точки зрения национальной обороны.
«Возможности домов на улицах Копли и Мяэпаезе с целью размещения беженцев исчерпаны. Поэтому после выезда беженцев, они будут использованы иным образом», подытожила Рейнварт.