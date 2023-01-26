Государство выселяет украинских беженцев

Собственник домов RKIK дал согласие на продление аренды домов на улицах Копли и Мяэпеалзе, но SKA это не интересует.

«Целью переговоров с RKIK было уточнение возможностей будущего использования зданий. RKIK дал согласие на продление срока использования зданий до 28 февраля 2024 года, после чего собственник планирует продать эти здания», - заявил Тоомас Йыгева, руководящий проектом долгосрочного размещения беженцев в Министерстве социальных дел.

Прошлым летом, через три месяца после заселения беженцев и проведения там необходимого ремонта, с которым помогли волонтеры, SKA объявили дома RKIK местами временного проживания беженцев, финансовую ответственность за которые несет государство.

По словам Йыгева, оценив ситуацию в целом, они пришли к выводу, что продление срока эксплуатации зданий нецелесообразно по нескольким причинам.

Нет денег на инвестиции

Во-первых, эти здания можно было бы использовать еще только 11 месяцев после окончания действующего контракта SKA, что не решает вопрос долгосрочного проживания с точки зрения беженцев, поскольку они не могут считать это жилье постоянным местом жительства.

Во-вторых, SKA заключили рамочные соглашения с различными партнерами, предоставляющими временное жилье, и там есть свободные места.

В-третьих, государство инвестировало средства в различные другие места размещения военных беженцев, и в ситуации, когда мест там достаточно, дополнительные инвестиции в общежития на улицах Копли и/или Мяэпеалзе нецелесообразны.