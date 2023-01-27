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Дебаты о налогах ⟩ Реформист Сутть: станет легче среднему классу; центрист Лаатс: выиграют все, кроме богатых

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Реформист Сутть: станет легче среднему классу; центрист Лаатс: выиграют все, кроме богатых
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  • Сутть: центристы лишат людей мотивации зарабатывать больше
  • Лаатс: мотивировать нужно учителей и спасателей, а не богачей

Как изменятся налоги после выборов? Почему реформисты хотят упростить систему, а центристы усложнить? Кто выиграет от налоговой реформы? Что будет с простыми жителями?

В дискуссии приняли участие экс-министр предпринимательства, депутат Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ) и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс (Центристская партия). Смотрите запись прямого эфира в повторе!

Выдержки из беседы:

– Почему реформисты хотят вернуться к единой ставке подоходного налога? А именно – 20% для всех без порога в 1200 евро, безналоговый минимум – 700 евро для всех…

Андрес Сутть (Партия реформ): – Причина проста: нынешняя система наказывает средний класс. При доходах от 1200 до 2100 евро получается, что из каждых трех евро один остается государству. Если реформистам удастся установить безналоговый минимум в 700 евро для всех, то доходы населения (среднего класса и более состоятельных людейприм. ред.) увеличатся до 1680 евро в год.

– Зачем центристам усложнять налоговую систему до трехуровневой? Вы предлагаете брать 20% с доходов до двух средних зарплат (1701х2 – прим.ред.), а с более состоятельных людей – 30%, безналоговый минимум при этом составит 725 евро для всех…

Лаури Лаатс (Центристская партия): – Тут ничего сложного нет. Всего три ступени: 0%, 20% и 30%. Что касается порога в 1200 евро, то он задумывался еще пять лет назад, когда средняя зарплата составляла 1200 евро. Считаю, что порог нужно повысить, оттолкнувшись от средней зарплаты в 1700 евро.

– Кому от этого станет легче? Партия реформ наконец-таки решила обратить взоры на средний класс, а Центристская партия на кого?

Лаури Лаатс: – От нашей системы выиграют получатели минимальной зарплаты и средний класс. Подчеркну, что доходы до двух средних зарплат (до 3402 европрим.ред.) будут облагаться налогом в 20%, и только с той суммы, которая превышает эту планку, будет взиматься 30%.

Андрес Сутть: – И в этом – главная разница. Трехуровневая система центристов лишает людей мотивации зарабатывать больше. Если мы хотим иметь в Эстонии больше высокооплачиваемых мест, то налоговая система от реформистов – гораздо привлекательнее: никто не наказывается, все мотивированы.

Лаури Лаатс: – Наша система тоже никого не наказывает. Мы стоим за сильное государство. Убежден, что получающие более высокие зарплаты должны больше вкладываться в развитие государства. Помогать нужно людям с минимальными и средними доходами. Сейчас мы уже говорим о том, что более низкий налог в 20% будет распространяться на доходы до двух средних зарплат! Выиграют работники полиции, здравоохранения, учителя и т.д. Наша налоговая система помогла бы этим людям сэкономить 1100 евро в год. В ее основу заложен принцип солидарности, и она очень похожа на скандинавскую систему.

Согласен с оппонентом в том, что в Эстонии нужно создавать конкурентоспособные рабочие места. Сейчас, увы, мы уже неконкурентоспособны на рынке. Эстонский экспорт не способен продвигаться дальше. Облегчить ситуацию помог бы потолок социального налога для работодателей.

Андрес Сутть: – Если бы у стран Скандинавии была возможность перейти на единую ставку подоходного налога, как предлагают реформисты в Эстонии, они бы это сделали. Эстонская налоговая система, которую мы выстраивали с 90-х годов, была лучшей. Практика это доказала. Достаточно посмотреть на дивиденды, налоги с которых нужно платить только, когда прибыль распределяется. На реинвестированную и нераспределенную прибыль – нулевой налог. И никакой дыры в бюджете, вопреки опасениям, не возникло. Доходы госбюджета даже увеличились, финансовые отчеты предприятий стали более прозрачными.

Лаури Лаатс: – А кто мешает странам Скандинавии перенять нашу налоговую систему? Почему они этого до сих пор этого не сделали?

Андрес Сутть: – Финансовое состояние государства.

Лаури Лаатс: – В Скандинавии успешно работает именно та финансовая система, которую предлагают центристы. Там не допускают даже мысли о том, чтобы изменить ступенчатую систему.

Подробнее в повторе!

Предвыборные дебаты: реформисты vs центристы. Как изменятся налоги после выборов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko
Предвыборные дебаты: реформисты vs центристы. Как изменятся налоги после выборов? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko Фото: Sander Ilvest
  • Почему реформисты хотят вернуться к единой налоговой ставке для всех? Предвыборное обещание: 20% без порога в 1200 евро, безналоговый минимум 700 евро для всех.
  • Зачем центристы предлагают усложнить налоговую систему до трехуровневой? Предвыборное обещание: ставка 20% с доходом до двух средних зарплат, для более состоятельных – 30%, безналоговый минимум 725 евро. 
  • Реализуемо ли предложение Центристской партии установить потолок соцналога?
  • За счет чего поддерживать медицину и пенсии?
  • Центристы предлагают вернуть во II ступень всех отсоединившихся. Справедливо ли это? 
  • Стоит ли унифицировать акцизные налоги с соседями?
  • Не пора ли снизить налоги на лекарства и продукты? 

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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