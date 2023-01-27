Дебаты о налогах ⟩ Реформист Сутть: станет легче среднему классу; центрист Лаатс: выиграют все, кроме богатых

Андрес Сутть: – И в этом – главная разница. Трехуровневая система центристов лишает людей мотивации зарабатывать больше. Если мы хотим иметь в Эстонии больше высокооплачиваемых мест, то налоговая система от реформистов – гораздо привлекательнее: никто не наказывается, все мотивированы.

Лаури Лаатс: – Наша система тоже никого не наказывает. Мы стоим за сильное государство. Убежден, что получающие более высокие зарплаты должны больше вкладываться в развитие государства. Помогать нужно людям с минимальными и средними доходами. Сейчас мы уже говорим о том, что более низкий налог в 20% будет распространяться на доходы до двух средних зарплат! Выиграют работники полиции, здравоохранения, учителя и т.д. Наша налоговая система помогла бы этим людям сэкономить 1100 евро в год. В ее основу заложен принцип солидарности, и она очень похожа на скандинавскую систему.

Согласен с оппонентом в том, что в Эстонии нужно создавать конкурентоспособные рабочие места. Сейчас, увы, мы уже неконкурентоспособны на рынке. Эстонский экспорт не способен продвигаться дальше. Облегчить ситуацию помог бы потолок социального налога для работодателей.