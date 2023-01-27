Дебаты о налогах ⟩ Реформист Сутть: станет легче среднему классу; центрист Лаатс: выиграют все, кроме богатых

В дискуссии приняли участие экс-министр предпринимательства, депутат Рийгикогу Андрес Сутть (Партия реформ) и старейшина Мустамяэ Лаури Лаатс (Центристская партия). Смотрите запись прямого эфира в повторе!
– Почему реформисты хотят вернуться к единой ставке подоходного налога? А именно – 20% для всех без порога в 1200 евро, безналоговый минимум – 700 евро для всех…
Андрес Сутть (Партия реформ): – Причина проста: нынешняя система наказывает средний класс. При доходах от 1200 до 2100 евро получается, что из каждых трех евро один остается государству. Если реформистам удастся установить безналоговый минимум в 700 евро для всех, то доходы населения (среднего класса и более состоятельных людей – прим. ред.) увеличатся до 1680 евро в год.
– Зачем центристам усложнять налоговую систему до трехуровневой? Вы предлагаете брать 20% с доходов до двух средних зарплат (1701х2 – прим.ред.), а с более состоятельных людей – 30%, безналоговый минимум при этом составит 725 евро для всех…
Лаури Лаатс (Центристская партия): – Тут ничего сложного нет. Всего три ступени: 0%, 20% и 30%. Что касается порога в 1200 евро, то он задумывался еще пять лет назад, когда средняя зарплата составляла 1200 евро. Считаю, что порог нужно повысить, оттолкнувшись от средней зарплаты в 1700 евро.
– Кому от этого станет легче? Партия реформ наконец-таки решила обратить взоры на средний класс, а Центристская партия на кого?
Лаури Лаатс: – От нашей системы выиграют получатели минимальной зарплаты и средний класс. Подчеркну, что доходы до двух средних зарплат (до 3402 евро – прим.ред.) будут облагаться налогом в 20%, и только с той суммы, которая превышает эту планку, будет взиматься 30%.