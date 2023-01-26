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Россия нанесла новый ракетный удар по Украине после ночной атаки дронов. Что известно

BBC News Русская служба
Россия нанесла новый ракетный удар по Украине после ночной атаки дронов. Что известно
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BBC
В Киеве люди искали убежище в метро.
В Киеве люди искали убежище в метро. Фото: VIACHESLAV RATYNSKYI

Не менее 30 ракет было запущено по территории Украины утром в четверг, заявляет командование воздушных сил ВСУ. А ночью страна подверглась атаке дронов-камикадзе - глава офиса президента Украины считает, что таким образом Россия предварительно пытается нагрузить ПВО. Во время предыдущей серии ударов ракета попала в многоэтажный жилой дом в Днепре.

«Около шести Ту-95, предварительно из района Мурманской области вылетели и сделали пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже, в принципе, начали появляться в разных областях, работает ПВО», - сказал утром в телеэфире представитель воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак писал в своем телеграм-канале, что «есть первые сбитые ракеты россиян».

По всей территории Украины утром была объявлена воздушная тревога. В Киеве люди искали убежище в метро. Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в двух районах столицы - в Днепровском и Голосеевском. По предварительным данным, погиб один человек.

«В результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе есть информация об одном погибшем и двух раненых. Пострадавшие госпитализированы», - написал Кличко в телеграм-канале. В сообщении городской администрации речь идет о попадании «части ракеты».

Жители Киева во время воздушной тревоги в четверг утром в метро
Жители Киева во время воздушной тревоги в четверг утром в метро Фото: Reuters

В направлении Киева Россия выпустила около 20 ракет разного типа, «благодаря отличной работе ПВО» все воздушные цели были сбиты, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, попросив оставаться в укрытиях до завершения тревоги. По данным Попко, в Киеве при падении частей ракет погиб 55-летний мужчина.

Помимо этого ПВО сбивала ракеты в Одесской и Винницкой областях, заявляли власти. Взрывы были слышны и в Кировоградской области. Сообщается о взрывах в Запорожской области, предварительно - работает ПВО, передает агентство УНИАН.

В Одесской области в результате ракетной атаки повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры, заявил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук. В Винницкой области есть попадание, пострадавших нет, сообщили глава областной военной администрации Сергей Борзов.

В Киевской области, по данным военной администрации, также было попадание в энергетический объект - какой именно, не уточняется.

В Киеве, а также Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренно выключили электричество из-за угрозы ракетной атаки. В Одессе, Кривом Роге и ряде других городов остановили весь электротранспорт.

Россия с 10 октября нанесла множество массированных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине, оправдывая это военными целями. Украинские власти считают подлинной целью подорвать дух украинцев и склонить Киев к переговорам на неприемлемых для него условиях.

В четверг Россия не комментировала новый массированный ракетный удар по Украине, которому, как сообщали украинские власти, в ночь на 26 января предшествовала атака дронов.

Воздушные силы заявили, что им удалось сбить все 24 дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136/131, при этом 15 беспилотников сбили над Киевской областью. Согласно их сообщению, дроны были запущены с восточного берега Азовского моря, а уничтожена большая их часть была в центральных областях Украины.

Глава администрации Днепропетровской области Николай Лукашук при этом сообщил, что в результате атаки дронов-камикадзе было «попадание в промышленное предприятие».

Ермак во время атаки дронов писал, что «враг сейчас пытается погрузить нашу систему ПВО», поскольку воздушные цели сбиваются уже в нескольких регионах. Между двумя атаками - беспилотников и ракетной - прошло очень мало времени.

Последняя серия массированных ударов по Украине произошла 14 января. Тогда тяжелая российская ракета, предназначенная для уничтожения авианосцев, попала в многоэтажный дом в Днепре. Жертвами удара стали 46 человек, сообщало руководство Днепропетровской областной военной администрации.

Удар по девятиэтажке, расположенной на набережной Днепра, был нанесен днем в субботу, когда многие жители были дома, во время очередной ракетной атаки. В результате попадания ракеты Х-22 была полностью разрушена одна из секций здания.

Российские власти утверждали, в том числе на площадке Совбеза ООН, что ракета попала в дом в результате работы ПВО. Украинские власти считают это ложью. Вооруженные силы Украины не имеют огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22, утверждал командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

BBC
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