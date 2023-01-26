Россия нанесла новый ракетный удар по Украине после ночной атаки дронов. Что известно

В Одесской области в результате ракетной атаки повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры, заявил глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук. В Винницкой области есть попадание, пострадавших нет, сообщили глава областной военной администрации Сергей Борзов.

В Киевской области, по данным военной администрации, также было попадание в энергетический объект - какой именно, не уточняется.

В Киеве, а также Киевской, Одесской и Днепропетровской областях экстренно выключили электричество из-за угрозы ракетной атаки. В Одессе, Кривом Роге и ряде других городов остановили весь электротранспорт.

Россия с 10 октября нанесла множество массированных ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры в Украине, оправдывая это военными целями. Украинские власти считают подлинной целью подорвать дух украинцев и склонить Киев к переговорам на неприемлемых для него условиях.

В четверг Россия не комментировала новый массированный ракетный удар по Украине, которому, как сообщали украинские власти, в ночь на 26 января предшествовала атака дронов.

Воздушные силы заявили, что им удалось сбить все 24 дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136/131, при этом 15 беспилотников сбили над Киевской областью. Согласно их сообщению, дроны были запущены с восточного берега Азовского моря, а уничтожена большая их часть была в центральных областях Украины.

Глава администрации Днепропетровской области Николай Лукашук при этом сообщил, что в результате атаки дронов-камикадзе было «попадание в промышленное предприятие».