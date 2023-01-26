Что построят в Пирита вместо выставочного центра, известно, но куда денутся выставки?

По словам генерального директора Metro Capital Айна Кивисаара, запланированный жилой квартал планируется строить в течение десяти лет. «Утвержденная на этой неделе Таллиннской городской управой детальная планировка предусматривает создание на семи гектарах с прекрасным видом на город и море микрорайона с современной архитектурой, где помимо многоквартирных домов будут детский сад, аллея внутри квартала и зоны отдыха». По словам Кивисаара, новая застройка окажет явное положительное влияние на стоимость недвижимости во всем районе.

Микрорайон на Пирита-теэ, 28. Визуализация. Фото: Metro Capital

Однако в этом году строительство еще не начнется, так как проектирование и согласование проекта требуют времени. Однако в прошлом году девелопер уже проводил международный архитектурный конкурс, где найти победителя помогали представители как города, так и местного архитектурного сообщества. «Поскольку договор с победителем конкурса еще не подписан, мы не будем говорить, по какому именно проекту будет строиться район. Сегодня об этом говорить рановато. Но если все пойдет по плану, новый жилой квартал станет образцом лучшей современной скандинавской архитектуры», – немного приоткрывает завесу тайны Кивисаар.

А куда же денется привычный выставочный комплекс, куда в течение многих лет жители Эстонии и иностранные гости приходили, чтобы ознакомиться с достижениями строительства и дизайна, с новинками моды и индустрии красоты, с различными туристическими маршрутами, включая и точки притяжения местного туризма?