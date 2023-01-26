Руководитель ЭОК: если будет перейдена черта, мы не пойдем по пути бойкотирования Олимпиады

Вчера Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, согласно которому ни один спортсмен не может быть лишен возможности участвовать в соревнованиях из-за своего паспорта. По сути, это откроет возможность для спортсменов из России и Беларуси принять участие в Олимпийских играх в Париже в следующем году. Это решение уже подверглось резкой критике.