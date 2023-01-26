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Руководитель ЭОК: если будет перейдена черта, мы не пойдем по пути бойкотирования Олимпиады

Вилле Арике
Руководитель ЭОК: если будет перейдена черта, мы не пойдем по пути бойкотирования Олимпиады
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Руководитель ЭОК Сийм Суклес.
Руководитель ЭОК Сийм Суклес. Фото: EOK

Вчера Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал заявление, согласно которому ни один спортсмен не может быть лишен возможности участвовать в соревнованиях из-за своего паспорта. По сути, это откроет возможность для спортсменов из России и Беларуси принять участие в Олимпийских играх в Париже в следующем году. Это решение уже подверглось резкой критике.

Генеральный секретарь Эстонского олимпийского комитета (ЭОК) Сийм Суклес обратил внимание на два важных момента в заявлении МОК. Во-первых, согласно заявлению МОК, рекомендация не распространяется на спортсменов, которые поддерживают или одобряют российскую агрессию в Украине; а во-вторых, речь идет только о спортсменах, которые всегда соблюдали антидопинговые правила.

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