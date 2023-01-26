Такого в Эстонии еще не было: государство организует крупнейший в истории тендер на строительство зеленых электростанций

«Государственные тендеры дадут производителям возобновляемой электроэнергии дополнительную уверенность в выводе на рынок новых производственных мощностей уже в ближайшие годы. Эстония находится в авангарде по доле производства возобновляемой энергии в Европейском союзе, но для преодоления энергетического кризиса и снижения цен необходимо дальнейшее увеличение доли местной, доступной и зеленой электроэнергии», - сказала Министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

По итогам пятого государственного тендера на рынок должно быть выведено 650 гигаватт-часов электроэнергии из возобновляемых источников. В ходе тендера производители возобновляемой энергии предлагают сумму, которая необходима им для заработка на рынке электроэнергии. Верхний предел этой суммы составляет 45 евро за мегаватт-час, что означает, что более высокое предложение представить невозможно.

Победителями станут самые выгодные предложения. Если рыночная цена упадет ниже гарантированной цены, запрошенной победителями, государство покроет разницу между гарантированной ценой и рыночной ценой, но не более чем 20 евро за мегаватт-час.

Министерство экономики и коммуникаций планирует добавить требование, что не менее половины электроэнергии из возобновляемых источников должно быть произведено в первом или четвертом квартале года. Такое требование должно исключить возможность использования крупных солнечных парков.

«Такое изменение необходимо, чтобы усилить надежность поставок и зимой, когда потребление является самым высоким. В первую очередь это означает строительство новых ветряных электростанций или гибридных решений солнечной и ветровой энергии», - пояснила министр Сиккут.

Тендер проводится государственным предприятием Elering, а заявки начнут принимать в феврале. Победители тендера должны начать производство не позднее 1 июля 2027 года.