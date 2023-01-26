Со двора автомобильного центра Rael в Вильянди в сторону Украины отправились шесть машин. Скоро они доберутся до фронта.
Фото ⟩ Из Эстонии в Украину отправились шесть автомобилей
Из Эстонии в Украину отправились шесть автомобилей
«Эти шесть машин пожертвовали частные лица, – сказал предприниматель Рауль Алликсаар, который организовал эту акцию в поддержку Украины. – Четыре автомобиля передали жители Вильянди и два мы получили из Тарту. Машины направляются на службу на фронт».
В Rael машины прошли техосмотр, обслуживание и ремонт.
Алликсаар добавил, что если есть добровольцы, желающие пожертвовать Украине свои старые полноприводные автомобили или фургоны, то они могут связаться с автомобильным центром или с ним самим.