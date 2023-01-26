Фото ⟩ Из Эстонии в Украину отправились шесть автомобилей

«Эти шесть машин пожертвовали частные лица, – сказал предприниматель Рауль Алликсаар, который организовал эту акцию в поддержку Украины. – Четыре автомобиля передали жители Вильянди и два мы получили из Тарту. Машины направляются на службу на фронт».