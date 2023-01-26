В четверг утром в Литве поступили ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах в Вильнюсском и Каунасском окружных судах, аэропортах, прокуратурах и школах, сообщил BNS представитель департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.
В Литве массово сообщают о якобы заложенных взрывных устройствах в судах, аэропортах и школах
Также вновь сообщалось, что взрывное устройство находится в редакции информационного портала «15min».
По словам Матониса, полиции Вильнюсского округа сообщили, что во всех школах, аэропортах и во всех прокуратурах заложены взрывные устройства.
Окружные суды Вильнюса и Каунаса также получили сообщения о наличии в них взрывчатки и сообщили об этом в полицию.
«Сотрудники полиции объехали все места», - сказал Матонис.
Сообщения о взрывных устройствах в Литве также поступали в понедельник и вторник. После получения информации по электронной почте в понедельник о возможном взрывном устройстве в неустановленном литовском аэропорту пассажиров всех аэропортов страны из них эвакуировали. Информация не подтвердилась.
Ложные сообщения о взрывных устройствах поступили в одну вильнюсскую школу и в столичный муниципалитет в понедельник, а во вторник - в редакцию новостного портала «15min».