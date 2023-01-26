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Генпрокуратура России признала «Медузу» нежелательной организацией. Что это значит?

BBC News Русская служба
Генпрокуратура России признала «Медузу» нежелательной организацией. Что это значит?
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BBC
Фото: Shutterstock

Генпрокуратура России признала «Медузу» нежелательной организацией.

Издание до этого уже было внесено в реестр «иноагентов» в России.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза"), Латвийская Республика», – говорится в сообщении ведомства.

По мнению прокуратуры, деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

По закону после признания нежелательной организация обязана прекратить работу – ее средства и имущество на территории России блокируются. Попавшим в список структурам запрещено открывать филиалы в России.

Статус нежелательной в России организации грозит уголовным преследованием для людей, сотрудничающих с ней. Россиянам полностью запрещено участвовать в работе нежелательных организаций, в том числе за рубежом, под страхом уголовного преследования – за нарушение можно получить до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, уголовное дело может грозить тем, кто жертвует деньги «Медузе», за финансирование нежелательных организаций предусмотрено наказание вплоть до пяти лет колонии.

В России запрещено распространять или ставить ссылки на материалы нежелательных организаций - это значит, что цитирование материалов «Медузы» другими изданиями будет незаконным и может привести к последствиям (вплоть до блокировки этих СМИ).

«Если статус "иностранного агента" – разрешенная деятельность, утяжеленная дополнительными ограничениями, то признание нежелательной организацией – это фактически запрет какой-либо деятельности», – объяснял Би-би-си правозащитник Павел Чиков.

«В отличие от статуса СМИ-"иностранного агента", признание организации нежелательной – это полное табу на работу в России, сотрудничество, донаты и любые связи с этой организацией», – говорила Би-би-си Галина Арапова, глава Центра защиты прав СМИ (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

«Медуза» – одно из самых популярных русскоязычных интернет-изданий. У Telegram-каналов «Медузы» – более 1,2 миллиона подписчиков.

Портал запустили осенью 2014 года журналисты, покинувшие интернет-издание Lenta.ru после конфликта с его собственником Александром Мамутом. После того как в марте 2014 года Мамут уволил Галину Тимченко с поста главного редактора издания, за ней из «Ленты» в знак протеста ушло подавляющее большинство сотрудников.

Статус «иностранного агента» издание, базирующееся в Риге, получило в апреле 2021 года. «Медуза» подчиняется закону об «иноагентах» и маркирует свои сообщения специальной плашкой.

BBC
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