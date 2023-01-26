Генпрокуратура России признала «Медузу» нежелательной организацией. Что это значит?

Издание до этого уже было внесено в реестр «иноагентов» в России.

«Принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза"), Латвийская Республика», – говорится в сообщении ведомства.

По мнению прокуратуры, деятельность издания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

По закону после признания нежелательной организация обязана прекратить работу – ее средства и имущество на территории России блокируются. Попавшим в список структурам запрещено открывать филиалы в России.

Статус нежелательной в России организации грозит уголовным преследованием для людей, сотрудничающих с ней. Россиянам полностью запрещено участвовать в работе нежелательных организаций, в том числе за рубежом, под страхом уголовного преследования – за нарушение можно получить до четырех лет лишения свободы.

Кроме того, уголовное дело может грозить тем, кто жертвует деньги «Медузе», за финансирование нежелательных организаций предусмотрено наказание вплоть до пяти лет колонии.

В России запрещено распространять или ставить ссылки на материалы нежелательных организаций - это значит, что цитирование материалов «Медузы» другими изданиями будет незаконным и может привести к последствиям (вплоть до блокировки этих СМИ).