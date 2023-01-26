Район Пирита запустит бесплатные автобусы для школьников

Бесплатный школьный автобус будет двигаться в направлении школы от остановки «Падрику» в 7:25 утра. В обратном направлении автобус поедет в 14:05 и в 15:00, начало маршрута перед школой Меривялья.

Это пилотный проект, потребность в котором была выявлена ​в ходе прошлогоднего опроса родителей учеников школы Меривялья. Выяснилось, что такой школьный автобус нужен примерно ста ученикам школы Меривялья.

Цель проекта - компенсировать недостатки транспортной инфраструктуры школы Меривялья и предложить альтернативное решение, помимо передвижения детей в школу и обратно с родителями на автомобиле.

«Внедрение школьного автобуса позволит родителям сэкономить время и деньги в плане расхода автомобильного топлива, а также снизит плотность автомобильного трафика и, следовательно, количество выхлопных газов. Проект также соответствует названию и способствует целям Таллинна как Зеленой столицы 2023 года, где важное место занимает не только забота о природе, но и забота о здоровье людей», - сказал старейшина района Пирита Кайдо Саарнийт.