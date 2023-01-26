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Район Пирита запустит бесплатные автобусы для школьников

rus.postimees.ee
Район Пирита запустит бесплатные автобусы для школьников
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Школа Меривялья.
Школа Меривялья. Фото: meripohi.edu.ee

По распоряжению управы района Пирита с 1 февраля 2023 года детей из региона Мяхе из дома в школу и обратно будет доставлять бесплатный школьный автобус. Автобус начнет курсировать с 1 февраля и продолжит до 21 апреля. Об этом сообщил специалист по связям с общественностью района Пирита в четверг, 26 января.

Бесплатный школьный автобус будет двигаться в направлении школы от остановки «Падрику» в 7:25 утра. В обратном направлении автобус поедет в 14:05 и в 15:00, начало маршрута перед школой Меривялья.

Это пилотный проект, потребность в котором была выявлена ​в ходе прошлогоднего опроса родителей учеников школы Меривялья. Выяснилось, что такой школьный автобус нужен примерно ста ученикам школы Меривялья.

Цель проекта - компенсировать недостатки транспортной инфраструктуры школы Меривялья и предложить альтернативное решение, помимо передвижения детей в школу и обратно с родителями на автомобиле.

«Внедрение школьного автобуса позволит родителям сэкономить время и деньги в плане расхода автомобильного топлива, а также снизит плотность автомобильного трафика и, следовательно, количество выхлопных газов. Проект также соответствует названию и способствует целям Таллинна как Зеленой столицы 2023 года, где важное место занимает не только забота о природе, но и забота о здоровье людей», - сказал старейшина района Пирита Кайдо Саарнийт.

В четверг, 26 января, в 17:30 в школе Меривялья (Хеки теэ, 16) состоится инфовстреча, касающаяся запуска бесплатных автобусов, на которой старейшина района расскажет о целях проекта, а также представит поставщика школьных автобусов и расписание автобусов и остановок. Саарнийт также сможет ответить на вопросы родителей и учеников школы Меривялья.

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