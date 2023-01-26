По распоряжению управы района Пирита с 1 февраля 2023 года детей из региона Мяхе из дома в школу и обратно будет доставлять бесплатный школьный автобус. Автобус начнет курсировать с 1 февраля и продолжит до 21 апреля. Об этом сообщил специалист по связям с общественностью района Пирита в четверг, 26 января.
Район Пирита запустит бесплатные автобусы для школьников
Бесплатный школьный автобус будет двигаться в направлении школы от остановки «Падрику» в 7:25 утра. В обратном направлении автобус поедет в 14:05 и в 15:00, начало маршрута перед школой Меривялья.
Это пилотный проект, потребность в котором была выявлена в ходе прошлогоднего опроса родителей учеников школы Меривялья. Выяснилось, что такой школьный автобус нужен примерно ста ученикам школы Меривялья.
Цель проекта - компенсировать недостатки транспортной инфраструктуры школы Меривялья и предложить альтернативное решение, помимо передвижения детей в школу и обратно с родителями на автомобиле.
«Внедрение школьного автобуса позволит родителям сэкономить время и деньги в плане расхода автомобильного топлива, а также снизит плотность автомобильного трафика и, следовательно, количество выхлопных газов. Проект также соответствует названию и способствует целям Таллинна как Зеленой столицы 2023 года, где важное место занимает не только забота о природе, но и забота о здоровье людей», - сказал старейшина района Пирита Кайдо Саарнийт.
В четверг, 26 января, в 17:30 в школе Меривялья (Хеки теэ, 16) состоится инфовстреча, касающаяся запуска бесплатных автобусов, на которой старейшина района расскажет о целях проекта, а также представит поставщика школьных автобусов и расписание автобусов и остановок. Саарнийт также сможет ответить на вопросы родителей и учеников школы Меривялья.