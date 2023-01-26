Чт, 26.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Письмо читателя: банк помог моей матери переслать деньги мошенникам

rus.postimees.ee
Письмо читателя: банк помог моей матери переслать деньги мошенникам
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Toomas Huik/Postimees

Пожилая женщина переслала мошенникам деньги прямо из отделения банка. И помог ей в этом сотрудник финансовой организации. Обязан ли был банк остановить пенсионерку и возможно ли это, разбирался Rus.Postimees.

С редакцией Rus.Postimees связался Андрей. Он утверждает, что его мать стала жертвой мошенников, которые угрозами заставили ее перевести им деньги. «Несколько дней назад я смог заглянуть в ее телефон и увидел слишком много звонков от мошенников, а на банковском счету я заметил несколько переводов из банковской конторы», - рассказал Андрей. По его словам, пенсионерка целых пять раз ходила в отделение Swedbank, где ей помогли отправить мошенникам в общей сложности 1762 евро.

«Ладно, если бы это были переводы через интернет, в таком случае это можно было бы воспринять как глупость со стороны банка, но невнимательность сотрудников в реальности меня вообще убила», - возмущается Анрей. По его мнению, работники банка могли понять, что переводы делаются мошенникам, потому что деньги шли в Болгарию, Бельгию и Латвию.

Ключевые слова
Наверх