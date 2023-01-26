Письмо читателя: банк помог моей матери переслать деньги мошенникам

С редакцией Rus.Postimees связался Андрей. Он утверждает, что его мать стала жертвой мошенников, которые угрозами заставили ее перевести им деньги. «Несколько дней назад я смог заглянуть в ее телефон и увидел слишком много звонков от мошенников, а на банковском счету я заметил несколько переводов из банковской конторы», - рассказал Андрей. По его словам, пенсионерка целых пять раз ходила в отделение Swedbank, где ей помогли отправить мошенникам в общей сложности 1762 евро.