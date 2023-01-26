ИГОРЬ КАЛАКАУСКАС ⟩ Центристы потеряли «русский вопрос», «Отечество» затыкает рты, а темные лошадки рвутся в Рийгикогу

Поскольку национальная идея является козырной картой «Отечество», то и обещания связаны с декларируемой озабоченностью. Отдельно позабавило предложение ввести «декларацию лояльности» для уже проживающих в Эстонии россиян. Не очень хорошо представляю себе, как эту декларацию будут заполнять и что будет с теми, кто не захочет отвечать на вопросы.

О консерваторах из EKRE особо говорить нечего – партия постепенно скатывается к совершенно четко просматриваемой фашистской идеологии. На ее примере остается только лишний раз убедиться в том, что данная идеология в эпоху нестабильности находит немалое количество сторонников. В период трудностей велико искушение найти простые решения, которых в арсенале у семейки Хельме – вагон и маленькая тележка.

Соцдемы, как всегда, стараются понравиться сразу всем. Если изучать их предвыборную программу, то становится очевидным желание раздать деньги всем нуждающимся. Источник обещаний – разумеется, бюджет, рецептов пополнения которого в программе Социал-демократической партии лично я не нашел, если не считать опрометчивое предложение по повышению налогов. Впрочем, при любом раскладе социал-демократы не могут рассчитывать на победу, а вступить в коалицию придется на условиях приглашающей стороны. Список обещаний в этом случае будет заметно сокращен.

Изрядно подзабытая Объединенная левая партия Эстонии представила в избирательную комиссию свои избирательные списки. Заключенный незадолго до этого выборный союз с консервативно-популистским движением Koos («Вместе») вносит в кампанию 2023 года некоторое оживление, но вряд ли это поможет пройти пятипроцентный барьер. Чего не скажешь об «Ээсти 200», которая публику декларациями хоть и не эпатирует, но четко взяла курс на Рийгикогу. Проблема лишь в том, что для большинства избирателей «двухсотники» являются темными лошадками: вы не найдете в их программе чего-то такого, что отличало бы их от остальных.