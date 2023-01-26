Страны Балтии будут в статусе почетных гостей на Берлинском кинофестивале

Литва, Латвия и Эстония примут участие в качестве почетных гостей на Европейской киноярмарке, которая пройдет в феврале. Об этом сообщил Центр кино Литвы в четверг, 26 января. Ярмарка пройдет во время Берлинского международного кинофестиваля с 16 по 22 февраля.