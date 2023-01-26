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Страны Балтии будут в статусе почетных гостей на Берлинском кинофестивале

BNS
Страны Балтии будут в статусе почетных гостей на Берлинском кинофестивале
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Постеры с Берлинале 2019 года.
Постеры с Берлинале 2019 года. Фото: ADAM BERRY / EPA

Литва, Латвия и Эстония примут участие в качестве почетных гостей на Европейской киноярмарке, которая пройдет в феврале. Об этом сообщил Центр кино Литвы в четверг, 26 января. Ярмарка пройдет во время Берлинского международного кинофестиваля с 16 по 22 февраля.

Делегации стран Балтии примут участие в мероприятиях, дискуссиях, кинопоказах и других важных мероприятиях, специально организованных Европейской киноярмаркой в рамках программы «Country in Focus». Во время ярмарки будет открыт совместный стенд, представляющий киноиндустрию Литвы, Латвии и Эстонии.

Согласно пресс-релизу, Европейская киноярмарка этого года является особенной для Литвы, так как произведения деятелей литовской киноиндустрии попали в программы «Таланты Берлинале» и «Берлинский выбор сериалов для рынка». 

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