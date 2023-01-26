24 января Postimees освещал случай, когда крокодил принес на спине тело утонувшего в реке четырехлетнего мальчика к лодке поисковой группы. Зооэколог Тууль Сепп объясняет возможные причины эмпатического поведения рептилий.
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ТУУЛЬ СЕПП ⟩ Почему крокодил принес тело утонувшего мальчика спасателям?
Почему крокодил принес тело утонувшего мальчика спасателям?
Поведение людей и животных сложилось в результате одного и того же природного механизма – эволюции, – и поэтому не следует сильно удивляться, если поведение животных иногда кажется неожиданно «человеческим». Также не всегда нужно искать конкретную причину странного поведения животного в отдельно взятом случае. Естественный отбор может формировать наше поведение только косвенно, изменяя частоты представления генов в популяциях на протяжении многих поколений, чтобы выбрать поведение, которое лучше всего соответствует окружающей среде.