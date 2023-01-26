ТУУЛЬ СЕПП ⟩ Почему крокодил принес тело утонувшего мальчика спасателям?

Поведение людей и животных сложилось в результате одного и того же природного механизма – эволюции, – и поэтому не следует сильно удивляться, если поведение животных иногда кажется неожиданно «человеческим». Также не всегда нужно искать конкретную причину странного поведения животного в отдельно взятом случае. Естественный отбор может формировать наше поведение только косвенно, изменяя частоты представления генов в популяциях на протяжении многих поколений, чтобы выбрать поведение, которое лучше всего соответствует окружающей среде.

В конце концов, мы можем попытаться найти причину, по которой крокодил несет человеческого ребенка. Многие виды крокодилов являются заботливыми родителями, которые носят с собой своих детенышей, и это поведение иногда может быть передано другому виду. То же самое мы видим и у людей – мы можем нежно заботиться о собаке, кошке или крысе, используя те же действия, которые природа дала нам для заботы о наших детях. Исследователи поведения крокодилов также называют их игривыми животными. К примеру, иногда они могут носить друг друга просто для развлечения. Так что вполне возможно, что крокодил просто играл с телом ребенка и опустил его при встрече с людьми, потому что окружающая среда больше не способствовала игре.