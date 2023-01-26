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Полиция ищет 14-летнюю Юлиану

rus.postimees.ee
Полиция ищет 14-летнюю Юлиану
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14-летняя Юлиана.
14-летняя Юлиана. Фото: Postimees

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 14-летней Юлианы, которая вчера покинула свой дом в Пылтсамаа и до сих пор туда не вернулась.

Возможно, девочка направилась из Йыгевамаа в Тарту.

Она и раньше много раз уходила, не сказав ни слова о своем дальнейшем местонахождении. Юлиана одета в ту же одежду, что и на фото рядом со спасательной машиной. Поверх этой одежды на ней может быть надета темная зимняя парка.

Если у кого-то есть информация о местонахождении девочки, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.

14-летняя Юлиана.
14-летняя Юлиана. Фото: PPA
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