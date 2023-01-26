Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 14-летней Юлианы, которая вчера покинула свой дом в Пылтсамаа и до сих пор туда не вернулась.
Полиция ищет 14-летнюю Юлиану
Полиция ищет 14-летнюю Юлиану
Возможно, девочка направилась из Йыгевамаа в Тарту.
Она и раньше много раз уходила, не сказав ни слова о своем дальнейшем местонахождении. Юлиана одета в ту же одежду, что и на фото рядом со спасательной машиной. Поверх этой одежды на ней может быть надета темная зимняя парка.
Если у кого-то есть информация о местонахождении девочки, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.