Может ли Россия организовывать консульские услуги в Нарве? Рейнсалу дал однозначный ответ

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии. Весной прошлого года Эстония закрыла Генеральное консульство России в Нарве из-за незаконной и необоснованной агрессии России в Украине, после преступлений, совершенных в Буче и Ирпене. «В то же время страны имеют право выполнять консульские задачи в Эстонии за пределами Таллинна, организуя для этого разовые консульские миссии», - пояснил Рейнсалу.

Под разовой консульской миссией в Эстонии понимается такая консульская деятельность, которая осуществляется за пределами посольства не чаще одного раза в месяц, два дня подряд. «МИД также передаст объяснительную записку в посольство России в Таллинне и проконтролирует ее выполнение», - добавил Рейнсалу.

Портал новостей вещания ERR писал в среду, что Нарвская городская управа безвозмездно предоставляет объединению граждан России помещения для оказания консульских услуг. Таким образом помогают людям, которые в силу возраста или слабого здоровья не могут приехать в посольство России в Таллинне для оформления документов.