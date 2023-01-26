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Может ли Россия организовывать консульские услуги в Нарве? Рейнсалу дал однозначный ответ

BNS
Может ли Россия организовывать консульские услуги в Нарве? Рейнсалу дал однозначный ответ
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Генеральное консульство России в Нарве закрыто.
Генеральное консульство России в Нарве закрыто. Фото: Taavi Sepp

Если городская управа Нарвы решила предоставить объединению граждан России бесплатно помещения для оказания консульских услуг, то, по словам министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, Россия имеет право организовывать консульские представительства и за пределами Таллинна.

Об этом BNS сообщила пресс-служба МИД Эстонии. Весной прошлого года Эстония закрыла Генеральное консульство России в Нарве из-за незаконной и необоснованной агрессии России в Украине, после преступлений, совершенных в Буче и Ирпене. «В то же время страны имеют право выполнять консульские задачи в Эстонии за пределами Таллинна, организуя для этого разовые консульские миссии», - пояснил Рейнсалу.

Под разовой консульской миссией в Эстонии понимается такая консульская деятельность, которая осуществляется за пределами посольства не чаще одного раза в месяц, два дня подряд. «МИД также передаст объяснительную записку в посольство России в Таллинне и проконтролирует ее выполнение», - добавил Рейнсалу.

Портал новостей вещания ERR писал в среду, что Нарвская городская управа безвозмездно предоставляет объединению граждан России помещения для оказания консульских услуг. Таким образом помогают людям, которые в силу возраста или слабого здоровья не могут приехать в посольство России в Таллинне для оформления документов.

С весны прошлого года Генеральное консульство России в Нарве закрыто. Пожилым и нетрудоспособным гражданам России посольство доставляет документы в Нарву один раз в месяц. Прием проводится в местном объединении граждан России, и в течение дня прийти и встать в три очереди могут несколько сотен человек.

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