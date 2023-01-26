Львиная доля таможенных проверок связана с санкциями

«Будучи одним из четырех государств Европейского союза, имеющих сухопутную границу с Россией, роль таможни Эстонии, несомненно, ответственна, она также удостоилась международного внимания и признания», – сказал руководитель таможенного отдела Налогово-таможенного департамента Ээрик Хельдна.

Если Россия была раньше одним из торговых партнеров для ЭР, то прошлый год и применение санкций в таком объёме стало для наших таможенников серьёзным вызовом.

По словам Ээрика Хельдна, таможенные учреждения Европейского союза работают как одна команда. «Таможенники тесно сотрудничают в обеспечении соблюдения санкций, поскольку мы всё чаще сталкиваемся с ситуациями, когда пытаются обойти санкции, – отметил Хельдна. – Мы выявили различные случаи уклонения от санкций, например, двойные документы, неправильная классификация товаров, указание неправильного происхождения товаров или декларирование неправильной стоимости товаров. Мы продолжаем выявлять эти мошенничества и вести делопроизводства в отношении их».

«Санкции бывают не только товарными, но и финансовыми», – сказал Хельдна. Налогово-таможенный департамент совместно с Бюро данных об отмывании денег заморозил в 2022 году 19 счетов по предоплатам предприятий, попавших под санкции. Сумма их предоплат составила более 8 миллионов евро.

Курс Налогово-таможенного департамента опирается как на автоматизированные проверки по данным, так и на дополняющие их реальные проверки, которые осуществляются подготовленными таможенниками. Все риски оцениваются в электронном виде, а проверки проводятся в несколько этапов.