Немецкий друг Путина: говоришь про Донецк, а атакуешь Киев?

В одну из недавних встреч Варниг сказал Путину: «Вам не выиграть эту войну. В ней нет победителей». Президент РФ не стал спорить с ним, отмечает немецкий бизнесмен.

Шрёдер - за российский газ, жена Варнига изменила взгляды из-за войны

В статье Die Zeit приведены и высказывания окружения Варнига. Так, журналист сопровождает главу Nord Stream 2 на встрече с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder), после завершения политической карьеры много лет работавшего на «Газпром». Шрёдер отмечает, что в плане политических взглядов они с Варнигом не близки, зато едины во мнении о российском газе. «После 24 февраля для нас обоих в отношении газопровода (»Северный поток - 2« - Ред.) ничего не изменилось. Мы его хотели, и он был готов. Мы едины в том, что было бы лучше сохранить российский газ», - говорит Шрёдер.

Жена Варнига Елена также дала интервью журналисту. Она сама родом из России. По словам главы Nord Stream 2, до войны они чуть не развелись из-за Путина, так как родственники Елены живут в РФ и своими глазами видят коррупцию и проблемы в сфере здравоохранения. Перед одной из поездок в Москву она говорила мужу: «Не желаю тебе хорошей поездки. Ты едешь к убийце».

Но после начала войны все изменилось. Теперь Елена рассказывает о якобы геноциде со стороны Украины. «Я не могу быть против Путина. Не хотела бы жить в мире, в котором Россия побеждена», - говорит Елена Варниг. Президента Украины Владимира Зеленского она называет «сами знаете чьей марионеткой». Даже ее муж, который присутствует при разговоре, не выдерживает и останавливает пересказ российской госпропаганды: «Лена, все, хватит уже!».