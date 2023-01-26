Директор дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 Маттиас Варниг, который считается близким другом Путина, раскрыл Die Zeit детали бесед с президентом России после начала войны в Украине. Главное - в пересказе DW.
Немецкий друг Путина: говоришь про Донецк, а атакуешь Киев?
Директор дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2 Маттиас Варниг (Matthias Warnig) продолжает общаться со своим давним другом Владимиром Путиным и после вторжения России в Украину. О чем они говорят при встрече, Варниг рассказал в статье газеты Die Zeit.
По версии самого Варнига, они познакомились в 1990-е в Санкт-Петербурге, где немец работал в Dresdner Bank. По другим данным, их первый контакт состоялся еще в 1989 году в Дрездене, когда Варниг был агентом «штази» - министерства госбезопасности ГДР, а Путин - агентом КГБ.
В 2010-е Варниг входил в совет директоров банка «Россия» и в наблюдательный совет ВТБ, а также возглавлял совет директоров «Русала». А в последние годы он был в советах директоров «Транснефти» и «Роснефти» и покинул эти должности не сразу после начала войны в Украине, в мае 2022 года.
Сейчас Варинг остается директором дочерней компании «Газпрома» Nord Stream 2, строившей газопровод «Северный поток - 2». Он находится под санкциями США, а немецкое налоговое ведомство проводит масштабную проверку в отношении его финансов. Из-за этого кредитная карточка Маттиаса Варнига заблокирована. В то же время у друга Путина, по его собственным подсчетам, восемь домов и две квартиры, - не считая тех, которыми семья Варнигов пользуется сама. Часть имущества записана на детей на случай новых штрафных мер.
Корреспондент немецкой газеты Die Zeit встретился с Варнигом в Берлине и в его квартире на Канарских островах. Главные откровения немецкого друга Путина пересказывает DW.
«Тебе нужна Одесса, Харьков или вся Украина? Или даже больше?»
Незадолго до войны Варниг виделся с Путиным, и тот показался ему рационально мыслящим. Поэтому директор Nord Stream 2 возмущался и высмеивал предостережения о возможном вторжении России в Украину - даже за несколько дней до начала войны.
Через пару месяцев после нападения РФ на Украину Варниг встречался с Путиным в Москве. Он утверждает, что разговаривая наедине по-немецки, пытался убедить президента РФ остановить войну. Варниг вспоминает вопрос, которые задавал российскому лидеру: «Какие у тебя цели? Ты говоришь про Донецк и Луганск, в то же время твои войска хотят взять Киев. Как это соотносится? Тебе нужны Одесса, Харьков или вся Украина? Или даже больше?» В ответ Путин, по словам Варнига, сказал лишь: «Это гостайна».
В той беседе президент России также предложил Варнигу вместе с семьей переехать в Москву. «Мы найдем для тебя тут что-нибудь», - цитирует слова Путина директор Nord Stream 2. Но Маттиас Варниг отказался от предложения: «Я должен жить за высокими заборами?»
Путин очень боится коронавируса и отгородился от внешнего мира
По словам Варнига, страх Путина перед заражением коронавирусом невообразимо велик, из-за этого он отгораживается от внешнего мира: к президенту РФ почти никого не пускают, а основная коммуникация с ним происходит через телефон и видеозвонки. «Он очень старается сохранить контакт со мной. Я единственный, кто ему может что-то сказать», - говорит Варниг. В то же время глава Nord Stream 2 не замечал признаков того, что Путин может быть болен.
В одну из недавних встреч Варниг сказал Путину: «Вам не выиграть эту войну. В ней нет победителей». Президент РФ не стал спорить с ним, отмечает немецкий бизнесмен.
Шрёдер - за российский газ, жена Варнига изменила взгляды из-за войны
В статье Die Zeit приведены и высказывания окружения Варнига. Так, журналист сопровождает главу Nord Stream 2 на встрече с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder), после завершения политической карьеры много лет работавшего на «Газпром». Шрёдер отмечает, что в плане политических взглядов они с Варнигом не близки, зато едины во мнении о российском газе. «После 24 февраля для нас обоих в отношении газопровода (»Северный поток - 2« - Ред.) ничего не изменилось. Мы его хотели, и он был готов. Мы едины в том, что было бы лучше сохранить российский газ», - говорит Шрёдер.
Жена Варнига Елена также дала интервью журналисту. Она сама родом из России. По словам главы Nord Stream 2, до войны они чуть не развелись из-за Путина, так как родственники Елены живут в РФ и своими глазами видят коррупцию и проблемы в сфере здравоохранения. Перед одной из поездок в Москву она говорила мужу: «Не желаю тебе хорошей поездки. Ты едешь к убийце».
Но после начала войны все изменилось. Теперь Елена рассказывает о якобы геноциде со стороны Украины. «Я не могу быть против Путина. Не хотела бы жить в мире, в котором Россия побеждена», - говорит Елена Варниг. Президента Украины Владимира Зеленского она называет «сами знаете чьей марионеткой». Даже ее муж, который присутствует при разговоре, не выдерживает и останавливает пересказ российской госпропаганды: «Лена, все, хватит уже!».
Варниг упоминает также о неназванном друге, который отказывается с ним общаться из-за близости к Путину. Позвонив другу по телефону и услышав в ответ тишину, он спросил, не случилось ли что-то. «Да, у меня есть одна проблема. Это Путин. Ты должен более четко высказаться против Путина. Я не хочу иметь с тобой ничего общего», ответил тот. В публичном заявлении после российского вторжения в Украину Варниг назвал войну «неописуемой ошибкой», но не более. Теперь он признает, что из-за связей с президентом России стал «токсичным» для окружающих.