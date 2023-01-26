Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала создание спецтрибунала для Путина и Лукашенко

Матвийчук призвала создать спецтрибунал «для Путина, Лукашенко» и всех причастных к преступлению в виде агрессии и выразила мнение, что Совет Европы должен взять на себя в этом процессе ведущую роль. «Путин не боится НАТО, а боится самой идеи свободы», - заявила правозащитница. По ее выражению, «Россия десятилетиями безнаказанно совершала преступления» в Чечне, Грузии, Молдове, Украине, потому что «знала, что она безнаказанна».

«Сначала нужно победить»

Именно безнаказанность за военные преступления становится поощрением к совершению новых преступлений, констатировала лидер группы социалистов, исландская депутат Сунна Эварсдотир. Она вместе с группой коллег из ПАСЕ летом прошлого года посетила Бучу, Ирпень и Бородянку, где «собственными глазами увидели, что стратегия россиян - намеренно и массированно атаковать гражданские цели». Эварсдотир призвала поддержать резолюцию, потому что «это путь к справедливости». «Мы должны создать спецтрибунал для преследования преступления агрессии, что даст возможность покончить с безнаказанностью», - подчеркнула политик.

По мнению депутата от Испании («Европейская народная партия») Марии Мартинез-Ферро, спецтрибунал должен стать «новым Нюрнбергским трибуналом». Она считает, что поскольку у МУС нет юрисдикции для расследования преступления в виде агрессии против Украины, необходимо «поддержать создание юридического механизма для суда над российским руководством».