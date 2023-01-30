Тенденция к сокращению рабочих часов в западных странах наметилась уже очень давно. Почти всегда это сопровождается ростом производительности труда. Основные обсуждения коснулись модели четырехдневной рабочей недели. Такие эксперименты в последнее время активно проводятся в разных странах. В Эстонии тоже периодически звучат идеи о переходе на «четырехдневку».

Американская аналитическая компания Gallup в своем исследовании в 2021 году собрала данные о вовлеченности и благополучии сотрудников. Те, кто работает шесть дней в неделю, показали самый высокий уровень выгорания - 38% сообщили, что чувствуют себя выгоревшими «часто» или «всегда». Среди тех, кто работает пять дней в неделю, 26% сообщили, что чувствуют себя выгоревшими «часто» или «всегда», по сравнению с 23% среди тех, кто работает четыре дня в неделю.