Решение городской управы Нарвы предоставить бесплатное помещение местной НКО для оказания консульских услуг гражданам России в четверг привело к протестному телефонному звонку министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу («Отечество») мэру Катри Райк (Социал-демократическая партия).
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Рейнсалу негодует: Нарва помогает России предоставлять консульские услуги
Рейнсалу негодует: Нарва помогает России предоставлять консульские услуги
Консульство в Нарве было закрыто прошлой весной после того, как стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене. ERR писал в среду вечером, что посольство раз в месяц доставляет документы пожилым и нетрудоспособным гражданам России в Нарве. Прием проходит в местном объединении российских граждан, а городская управа Нарвы предоставляет НКО бесплатные помещения на втором этаже центральной библиотеки, так как из-за холода объединению сложно принять несколько сотен человек в прохладных офисных помещениях, когда нет туалетов, а ожидающие в очереди стоят на заснеженной улице.
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