Рейнсалу негодует: Нарва помогает России предоставлять консульские услуги

Консульство в Нарве было закрыто прошлой весной после того, как стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене. ERR писал в среду вечером, что посольство раз в месяц доставляет документы пожилым и нетрудоспособным гражданам России в Нарве. Прием проходит в местном объединении российских граждан, а городская управа Нарвы предоставляет НКО бесплатные помещения на втором этаже центральной библиотеки, так как из-за холода объединению сложно принять несколько сотен человек в прохладных офисных помещениях, когда нет туалетов, а ожидающие в очереди стоят на заснеженной улице.