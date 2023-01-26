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Рейнсалу негодует: Нарва помогает России предоставлять консульские услуги

Мейнхард Пулк
, журналист
Рейнсалу негодует: Нарва помогает России предоставлять консульские услуги
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Катри Райк.
Катри Райк. Фото: Eero Vabamägi

Решение городской управы Нарвы предоставить бесплатное помещение местной НКО для оказания консульских услуг гражданам России в четверг привело к протестному телефонному звонку министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу («Отечество») мэру Катри Райк (Социал-демократическая партия).

Консульство в Нарве было закрыто прошлой весной после того, как стало известно о массовых убийствах в Буче и Ирпене. ERR писал в среду вечером, что посольство раз в месяц доставляет документы пожилым и нетрудоспособным гражданам России в Нарве. Прием проходит в местном объединении российских граждан, а городская управа Нарвы предоставляет НКО бесплатные помещения на втором этаже центральной библиотеки, так как из-за холода объединению сложно принять несколько сотен человек в прохладных офисных помещениях, когда нет туалетов, а ожидающие в очереди стоят на заснеженной улице.

Министр иностранных дел Рейнсалу заявил Postimees, что в соответствии с международными соглашениями и Венской конвенцией Россия имеет право выполнять консульские обязанности за пределами Таллинна не чаще одного раза в месяц два дня подряд. Эстония также передаст пояснительную ноту посольству России. Сама Эстония также осуществляет такие разовые консульские миссии на территории России – чисто исходя из практических консульских нужд своих граждан.

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