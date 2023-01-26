Танки – это только начало: на Западе началась дискуссия по вопросу передачи Украине современных истребителей

«Следующим естественным шагом будут истребители», - сказал Politico дипломат из северной европейской страны, который добавил, что, по заявлениям Вашингтона, поставка самолетов «на данный момент невозможна». «Там есть красная линия, но прошлым летом наша красная линия была на HIMARS, она сдвинулась. Пока она остановилась на танках», - заявил дипломат.

Второй высокопоставленный представитель европейской страны также подчеркнул скорость, с которой растут поставки западного оружия. «Истребители сегодня совершенно немыслимы, - заявил он, - но мы можем обсудить это через две-три недели».

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстра заявил на прошлой неделе в парламенте Нидерландов, что его кабинет рассмотрит вопрос о поставках истребителей F-16, если Киев запросит их. «Мы открыты, у нас нет табу», - сказал он.

Схожих позиций придерживается и министр иностранных дел Словакии Растислав Качер, который сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что его правительство готово передать Киеву советские истребители МиГ-29.

В то же время, канцлер Германии Олаф Шольц в среду исключил поставки истребителей, сославшись на необходимость предотвратить дальнейшую военную эскалацию. «Поставок истребителей в Украину не будет», - заявил он.

Некоторые официальные лица считают, что обсуждение контактной группы по обороне Украины на военной базе Рамштайн в следующем месяце сосредоточится на разработке плана действий на тот чрезвычайный случай, если в какой-то момент в будущем срочно потребуются реактивные истребители. Сделки по поставкам пока рассматриваться не будут.

В начале прошлого года западные союзники договорились о «неписаной политике» не поставлять Украине полный пакет вооружений из-за опасений, что «мы вызовем жесткую реакцию со стороны России», заявил третий высокопоставленный дипломат из другого европейского правительства.

Идея заключалась в том, что Запад должен оказывать поддержку постепенно, оценивая реакцию России на каждом шагу.

«Многие страны на Западе считают, что если бы мы поставили Украине всю технику, которую они просили у нас на первом этапе войны, то была бы сильная российская реакция, в том числе ядерная», - сказал дипломат.