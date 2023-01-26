Чт, 26.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Министр обороны Ханно Певкур попал в автоаварию

rus.postimees.ee
Министр обороны Ханно Певкур попал в автоаварию
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Facebook

В четверг вечером министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Партия реформ) сообщил в социальной сети, что по пути в Пярну попал в аварию.

«На пути в Пярну, чтобы понаблюдать за маневрами Кайтселийта, и вдруг – бах! В столкновении автомобиля с лосем пострадали оба. К сожалению, лось погиб, машину, скорее всего, спишут, но, к счастью, в машине все живы!» – написал в публикации Ханно Певкур.

Ключевые слова
Наверх