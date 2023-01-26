ФОТО ⟩ Министр обороны Ханно Певкур попал в автоаварию

«На пути в Пярну, чтобы понаблюдать за маневрами Кайтселийта, и вдруг – бах! В столкновении автомобиля с лосем пострадали оба. К сожалению, лось погиб, машину, скорее всего, спишут, но, к счастью, в машине все живы!» – написал в публикации Ханно Певкур.