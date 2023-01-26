«Новости в 7» за 26 января: Эстония отправит военных в Ирак, почему шахты не могут найти работников, жизнь по методу Михаила Чехова и творчество юных модельеров

Сегодня в выпуске:

- Очередные решения правительства: эстонские военнослужащие отправятся на новую миссию в Ирак, проекту окружной железной дороги вокруг Таллинна дан зеленый свет

- Сообщения по стране: почему городу Кохтла-Ярве грозит банкротство и новые учебные сборы резервистов

- Нечастые позитивные вести с Северо-Востока Эстонии. Если несколько лет назад шахты и электростанции увольняли работников десятками, то теперь вновь ведут набор. Будет ли он таким же массовым, выяснял наш корреспондент

- Его метод актерской игры и создания персонажа помог достичь успеха многим звездам мирового театра и кино. Как система Михаила Чехова способна изменить жизнь каждого из нас, выясняла посетившая творческий мастер-класс корреспондент Новостей в семь.

С миру по нитке: Японию и Корею засыпало снегом, почему власти Кении приговорили к смерти миллионы птиц и когда поклонники Дональда Трампа смогут вновь подписаться на него в крупнейших социальных сетях?

- Как начинается путь на большой подиум и в мир высокой моды? Чем школьники могут удивить профессионалов этой сферы? Каким нынешние подростки представляют себе образ модно одетого человека будущего? Ответы - в репортаже нашей съемочной группы