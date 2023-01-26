Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 26 января: Эстония отправит военных в Ирак, почему шахты не могут найти работников, жизнь по методу Михаила Чехова и творчество юных модельеров
Сегодня в выпуске:
- Очередные решения правительства: эстонские военнослужащие отправятся на новую миссию в Ирак, проекту окружной железной дороги вокруг Таллинна дан зеленый свет
- Сообщения по стране: почему городу Кохтла-Ярве грозит банкротство и новые учебные сборы резервистов
- Нечастые позитивные вести с Северо-Востока Эстонии. Если несколько лет назад шахты и электростанции увольняли работников десятками, то теперь вновь ведут набор. Будет ли он таким же массовым, выяснял наш корреспондент
- Его метод актерской игры и создания персонажа помог достичь успеха многим звездам мирового театра и кино. Как система Михаила Чехова способна изменить жизнь каждого из нас, выясняла посетившая творческий мастер-класс корреспондент Новостей в семь.
С миру по нитке: Японию и Корею засыпало снегом, почему власти Кении приговорили к смерти миллионы птиц и когда поклонники Дональда Трампа смогут вновь подписаться на него в крупнейших социальных сетях?
- Как начинается путь на большой подиум и в мир высокой моды? Чем школьники могут удивить профессионалов этой сферы? Каким нынешние подростки представляют себе образ модно одетого человека будущего? Ответы - в репортаже нашей съемочной группы
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 26 января.