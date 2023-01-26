Эстония может дать Украине боеприпасы, от которых многие страны отказались

Кассетные боеприпасы считаются особо опасными для гражданского населения, уже хотя бы потому, что неразорвавшиеся элементы превращаются по сути в мину и могут убить или покалечить случайных людей. Тем не менее, как уже было сказано, в Украине зафиксировано множество случаев применения такого оружия как против сил противника, так и против гражданских лиц.