По данным ERR, Эстония намерена удовлетворить просьбу Украины о поставках кассетных боеприпасов. Более 100 стран мира присоединились к конвенции о запрещении и нераспространении такого типа боеприпасов, но Эстония и Украина в их число не входят.
Эстония может дать Украине боеприпасы, от которых многие страны отказались
Эстония может дать Украине боеприпасы, от которых многие страны отказались
Кассетные боеприпасы считаются особо опасными для гражданского населения, уже хотя бы потому, что неразорвавшиеся элементы превращаются по сути в мину и могут убить или покалечить случайных людей. Тем не менее, как уже было сказано, в Украине зафиксировано множество случаев применения такого оружия как против сил противника, так и против гражданских лиц.
Находящиеся в распоряжении Сил обороны кассетные снаряды были в свое время закуплены в Германии, и для того, чтобы передать их Украине, необходимо заручиться согласием страны-производителя. Германия, от согласия которой зависит теперь возможность поставок кассетных боеприпасов из Эстонии в Украину, сама от производства и использования таких снарядов отказалась.
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