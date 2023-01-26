26 января на заседании Нарвского городского собрания депутаты одобрили решение о переименовании в городе улиц Альберта-Аугуста Тиймана и Анса Даумана. Название Даумана поменяют на «Кивилинна», а Тиймана на улицу «Солдина».
Решено: нарвские улицы Тиймана и Даумана будут переименованы
«Сегодняшним решением депутаты разрешили, продолжавшееся три десятилетия противостояние Нарвского городского собрания и подхода Эстонии к истории. Я очень надеюсь, что в дальнейшем все вопросы и темы, с которыми Нарва переступит новостной порог эстонской прессы, будут связаны с будущим, а не прошлым и расскажут о стремительном развитии города», – сказала мэр Нарвы Катри Райк.
Новое название улицы Солдина фонетически близко к названию дороги Солдино, находящейся на административной территории города, поэтому название дорожного покрытия решено переименовать в Суур-Солдина, чтобы избежать вводящего в заблуждение сходства.
На основании решения Нарвского городского собрания в ходе переименования улиц Тиймана, Даумана и дороги Солдино замену табличек – наименований, расположенных на домах и дополнительные информационные таблички на дорожных знаках организует Нарвская городская управа. При изменении адресов, соответствующих кадастровых единиц в крепостной книге названия квартирных товариществ меняются автоматически.
С текстом решения можно ознакомиться здесь.