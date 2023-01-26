Решено: нарвские улицы Тиймана и Даумана будут переименованы

«Сегодняшним решением депутаты разрешили, продолжавшееся три десятилетия противостояние Нарвского городского собрания и подхода Эстонии к истории. Я очень надеюсь, что в дальнейшем все вопросы и темы, с которыми Нарва переступит новостной порог эстонской прессы, будут связаны с будущим, а не прошлым и расскажут о стремительном развитии города», – сказала мэр Нарвы Катри Райк.