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Решено: нарвские улицы Тиймана и Даумана будут переименованы

rus.postimees.ee
Решено: нарвские улицы Тиймана и Даумана будут переименованы
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Улица Даумана в Нарве носит такое название с 1983 года, когда в северной части города был построен новый жилой район.
Улица Даумана в Нарве носит такое название с 1983 года, когда в северной части города был построен новый жилой район. Фото: Ilja Smirnov/Põhjarannik

26 января на заседании Нарвского городского собрания депутаты одобрили решение о переименовании в городе улиц Альберта-Аугуста Тиймана и Анса Даумана. Название Даумана поменяют на «Кивилинна», а Тиймана на улицу «Солдина».

«Сегодняшним решением депутаты разрешили, продолжавшееся три десятилетия противостояние Нарвского городского собрания и подхода Эстонии к истории. Я очень надеюсь, что в дальнейшем все вопросы и темы, с которыми Нарва переступит новостной порог эстонской прессы, будут связаны с будущим, а не прошлым и расскажут о стремительном развитии города», – сказала мэр Нарвы Катри Райк.

Новое название улицы Солдина фонетически близко к названию дороги Солдино, находящейся на административной территории города, поэтому название дорожного покрытия решено переименовать в Суур-Солдина, чтобы избежать вводящего в заблуждение сходства.

На основании решения Нарвского городского собрания в ходе переименования улиц Тиймана, Даумана и дороги Солдино замену табличек – наименований, расположенных на домах и дополнительные информационные таблички на дорожных знаках организует Нарвская городская управа. При изменении адресов, соответствующих кадастровых единиц в крепостной книге названия квартирных товариществ меняются автоматически.

С текстом решения можно ознакомиться здесь.

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