«Вагнер» признана транснациональной преступной организацией

Минфин США признал ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина транснациональной преступной организацией, сообщается на сайте ведомства в четверг, 26 января.

Такое решение было принято в свете трансконтинентальной угрозы, исходящей от ЧВК «Вагнер», отмечается в сообщении Минфина. Группировка несет ответственность и участвует в нападениях на женщин, детей или любых гражданских лиц, а также занимается похищениями, насильственным перемещением и нападениями на школы, больницы, религиозные объекты или места, где гражданские лица ищут убежища, перечисляет ведомство.

Все эти действия представляют собой серьезное нарушение прав человека и нарушение международного гуманитарного права, подчеркнули в Минфине.

В Украине воюют 50 тысяч наемников ЧВК «Вагнер»

Признание ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организацией позволит американским властям более широко применять в ее отношении санкции. Представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, анонсируя это решение, заявил, что, по оценкам США, в Украине воюют около 50 тысяч наемников из ЧВК «Вагнер» – в том числе около 40 тысяч завербованных заключенных.

«Этими и другими предстоящими действиями мы хотим сказать компаниям, которые рассматривают возможность поддержки этой ЧВК, следующее: "Вагнер" – это преступная организация, осуществляющая широкомасштабные зверства и нарушения прав человека, и мы будем неустанно работать над тем, чтобы идентифицировать, подорвать, разоблачить и преследовать тех, кто ей помогает», – подчеркнул Кирби.

Новые санкции против российских компаний и физлиц

Одновременно Минфин США ввел новые санкции против российских компаний и физлиц. Под ограничения попали, в том числе вице-премьер РФ Денис Мантуров, президент Татарстана Рустам Минниханов, начальник управления президента России по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев, сооснователь Yota Сергей Адоньев, несколько компаний, связанных с ВПК России, и ряд людей и компаний, связанных с ЧВК «Вагнер».