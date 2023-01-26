Первый шаг сделан: инициирована спецпланировка Таллиннской окружной железной дороги

Согласно планировке, в будущем грузопоток, в том числе и опасные грузы, в сторону Палдиски будут направляться по новой железнодорожной линии в объезд центра Таллинна и пассажирского терминала Юлемисте, а сообщение общественного транспорта в этом направлении будет дополнено.

По словам министра государственного управления Рийны Солман («Отечество»), строительство окружной железной дороги позволит развивать крупнейшие порты Эстонии Палдиски и Мууга, однако будет обслуживать не только грузопотоки, но и пассажиропотоки. «Возможности мобильности для жителей Харьюмаа, безусловно, расширятся, так как окружная железная дорога означает новые соединения общественного транспорта на линии Лагеди-Юлемисте-Палдиски и движение в направлении Тапа-Таллинн-Палдиски», – сказала министр.

Рийна Солман. Фото: Madis Veltman

«Развитие пассажирских электропоездов и их более тесная интеграция в городское движение также способствует достижению целей климатической политики нашей страны. Новые, экологически чистые, быстрые и удобные маршруты помогут решить социально-экономические, культурные, демографические и туристические задачи регионов. Такие связи также помогают изменить предпочтения людей в сторону более устойчивых способов передвижения, что замедляет дальнейшее использование автомобилей», – пояснила Солман.

Территория спецпланировки Таллиннской окружной железной дороги. Фото: Rahandusministeerium

Союз самоуправлений Харьюмаа, местные самоуправления и предприниматели считают необходимым разработать специальный государственный план окружной железной дороги. Размер территории планировки составляет около 636 км² и включает города Таллинн и Кейла в Харьюмаа, а также волости Йыэляхтме, Раасику, Раэ, Кийли, Саку, Харку, Сауэ и Ляэне-Харью. В Рапламаа в зону планирования включены волости Кохила и Рапла. Планирование изначально было начато на большей территории, детальное решение будет установлено только на площади, необходимой для строительства кольцевой железной дороги.

В ходе процедуры сначала ищется подходящее место для кольцевой железной дороги, а затем разрабатывается подробное решение в подходящем месте. Ожидаемый срок подготовки плана – до 6 лет.