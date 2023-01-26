Сегодняшнее решение правительства инициирует государственное специальное планирование и стратегическую оценку воздействия на окружающую среду Таллиннской окружной железной дороги, с помощью которой планируется построить электрифицированную железную дорогу общего пользования, чтобы перенаправить грузопоток от центра города и пассажирского терминала Юлемисте.
Первый шаг сделан: инициирована спецпланировка Таллиннской окружной железной дороги
Согласно планировке, в будущем грузопоток, в том числе и опасные грузы, в сторону Палдиски будут направляться по новой железнодорожной линии в объезд центра Таллинна и пассажирского терминала Юлемисте, а сообщение общественного транспорта в этом направлении будет дополнено.
По словам министра государственного управления Рийны Солман («Отечество»), строительство окружной железной дороги позволит развивать крупнейшие порты Эстонии Палдиски и Мууга, однако будет обслуживать не только грузопотоки, но и пассажиропотоки. «Возможности мобильности для жителей Харьюмаа, безусловно, расширятся, так как окружная железная дорога означает новые соединения общественного транспорта на линии Лагеди-Юлемисте-Палдиски и движение в направлении Тапа-Таллинн-Палдиски», – сказала министр.
«Развитие пассажирских электропоездов и их более тесная интеграция в городское движение также способствует достижению целей климатической политики нашей страны. Новые, экологически чистые, быстрые и удобные маршруты помогут решить социально-экономические, культурные, демографические и туристические задачи регионов. Такие связи также помогают изменить предпочтения людей в сторону более устойчивых способов передвижения, что замедляет дальнейшее использование автомобилей», – пояснила Солман.
Союз самоуправлений Харьюмаа, местные самоуправления и предприниматели считают необходимым разработать специальный государственный план окружной железной дороги. Размер территории планировки составляет около 636 км² и включает города Таллинн и Кейла в Харьюмаа, а также волости Йыэляхтме, Раасику, Раэ, Кийли, Саку, Харку, Сауэ и Ляэне-Харью. В Рапламаа в зону планирования включены волости Кохила и Рапла. Планирование изначально было начато на большей территории, детальное решение будет установлено только на площади, необходимой для строительства кольцевой железной дороги.
В ходе процедуры сначала ищется подходящее место для кольцевой железной дороги, а затем разрабатывается подробное решение в подходящем месте. Ожидаемый срок подготовки плана – до 6 лет.
Возможные варианты перспективных коридоров Таллиннской окружной железной дороги отражены в Уездной планировке Харьюмаа 2030+.