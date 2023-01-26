Еврокомиссия начала пять производств о нарушениях в отношении Эстонии

Комиссия призывает Эстонию соблюдать законодательство ЕС о качестве воздуха и привести свое внутреннее законодательство в полное соответствие с законодательством ЕС, например, с директивой о качестве окружающего воздуха и более чистом воздухе в Европе.

Европейское зеленое соглашение, которое ставит цель нулевого загрязнения, играет важную роль в снижении загрязнения воздуха, являющимся одной из основных угроз для здоровья. Эти директивы предусматривают меры по определению и установлению целевых показателей качества воздуха. К ним относятся, например, оценка качества окружающего воздуха, получение информации о качестве окружающего воздуха, а также поддержание и улучшение качества воздуха.

Эстония не переняла должным образом некоторые требования этих директив, например, относящиеся к документации мест забора проб, системам обеспечения и контроля качества и выбору мест. Поэтому комиссия направляет в Эстонию официальное письмо и дает ей два месяца на то, чтобы отреагировать и устранить недостатки, на которые она указала.

Комиссия призывает Эстонию эффективно управлять своими территориями Natura 2000, чтобы выполнять свои обязательства в соответствии с директивой о среде обитания. Согласно директиве, государства-члены должны установить конкретные цели и меры по сохранению местообитаний и видов на особо охраняемых территориях, чтобы поддерживать или восстанавливать их благоприятный природоохранный статус.