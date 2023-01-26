Европейская комиссия инициировала в отношении Эстонии пять процессов о нарушениях, касающихся качества воздуха, природы и террористического онлайн-контента.
Еврокомиссия начала пять производств о нарушениях в отношении Эстонии
Комиссия призывает Эстонию соблюдать законодательство ЕС о качестве воздуха и привести свое внутреннее законодательство в полное соответствие с законодательством ЕС, например, с директивой о качестве окружающего воздуха и более чистом воздухе в Европе.
Европейское зеленое соглашение, которое ставит цель нулевого загрязнения, играет важную роль в снижении загрязнения воздуха, являющимся одной из основных угроз для здоровья. Эти директивы предусматривают меры по определению и установлению целевых показателей качества воздуха. К ним относятся, например, оценка качества окружающего воздуха, получение информации о качестве окружающего воздуха, а также поддержание и улучшение качества воздуха.
Эстония не переняла должным образом некоторые требования этих директив, например, относящиеся к документации мест забора проб, системам обеспечения и контроля качества и выбору мест. Поэтому комиссия направляет в Эстонию официальное письмо и дает ей два месяца на то, чтобы отреагировать и устранить недостатки, на которые она указала.
Комиссия призывает Эстонию эффективно управлять своими территориями Natura 2000, чтобы выполнять свои обязательства в соответствии с директивой о среде обитания. Согласно директиве, государства-члены должны установить конкретные цели и меры по сохранению местообитаний и видов на особо охраняемых территориях, чтобы поддерживать или восстанавливать их благоприятный природоохранный статус.
Это основные требования по защите биологического разнообразия на уровне ЕС. Как в Европейском зеленом соглашении, так и в стратегии ЕС в области биоразнообразия до 2030 года подчеркивается, что для ЕС важно остановить сокращение своего биоразнообразия.
В 2016 году Комиссия начала диалог со всеми государствами-членами, в том числе с Эстонией, чтобы устранить оставшиеся пробелы в определении и управлении особо охраняемыми территориями. Эстония определила все территории в качестве особо охраняемых, но цели сохранения не всегда соответствуют юридическим требованиям директивы о средах обитания, поскольку они недостаточно детализированы.
В результате меры по сохранению, которые должны быть установлены для достижения целей по сохранению, установленных для каждого объекта Natura 2000, также недостаточны.
Комиссия также требует, чтобы Эстония следила за регулированием террористического онлайн-контента
Комиссия требует, чтобы 22 страны, включая Эстонию, соблюдали регламент о террористическом онлайн-контенте. Обеспечение полного выполнения регламента чрезвычайно важно для предотвращения злоупотребления террористами интернетом для распространения своей идеологии, запугивания, радикализации и вербовки граждан в интернете.
В то же время принимаются строгие меры для обеспечения полного соблюдения свободы слова и информации. После того как регламент вступил в силу 7 июня прошлого года, не все государства-члены переняли все требования, изложенные в регламенте, в свое государственное законодательство.
Kriminaalõiguse vahenditega rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemist käsitleva raamotsuse eesmärk on tagada, et rasked rassismi- ja ksenofoobiailmingud, nagu avalik vägivallale või vihkamisele õhutamine, oleksid kogu Euroopa Liidus karistatavad tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate kriminaalkaristustega.
Комиссия призывает Эстонию и три другие страны соблюдать директиву о сексуальном насилии над детьми и решила направить официальные письма в Эстонию, Чешскую Республику, Грецию и Хорватию, чтобы обеспечить правильное применение всех требований директивы.
Комиссия направляет официальные письма в Эстонию, Польшу и Финляндию и призывает Грецию и Венгрию должным образом перенять законодательство ЕС, предусматривающее уголовную ответственность за ненавистнические высказывания и преступления на почве ненависти.
Рамочное решение о борьбе с расизмом и ксенофобией посредством уголовного права направлено на то, чтобы серьезные формы расизма и ксенофобии, такие как публичное подстрекательство к насилию или ненависти, наказывались эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие уголовными наказаниями на всей территории Европейского союза.