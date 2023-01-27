Астероид размером с автобус пролетел совсем близко от Земли

Ближайшая к Земле точка траектории астероида от была всего в 3600 км - это гораздо меньше, чем орбиты многих искусственных спутников.

Астероид обнаружили только в прошлые выходные – его заметил астроном-любитель Геннадий Борисов, живущий в Крыму. После этого ученые рассчитали размер и орбиту BU 2023.

Вероятность его столкновения с каким-нибудь спутником тоже была ничтожно мала.

Ближе всего к Земле спутник был примерно в половине первого ночи по Гринвичу в пятницу.

Нам еще многое предстоит узнать о космическом пространстве вокруг Земли Фото: Getty Images

Даже если бы 2023 BU шел по курсу прямого столкновения с Землей, говорят ученые, большого урона он бы не нанес.

При предполагаемом размере от 3,5 до 8,5 м в поперечнике астероид, вероятно, развалился бы и сгорел высоко в атмосфере. Все, что увидят жители Земли - это огромный огненный шар.

Для сравнения – знаменитый Челябинский метеорит, вошедший в атмосферу Земли над Чебаркулем в 2013 году, имел диаметр около 20 метров. Ударная волна от его взрыва в атмосфере выбила окна в зданиях.

Встреча с Землей изменит орбиту BU 2023 вокруг солнца.