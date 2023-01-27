Удастся ли договориться о зарплате? Tallink и моряки вновь сядут за стол переговоров

Председатель EMSA Юри Лембер выразил надежду, что госпримиритель поможет в разрешении возникшего коллективного трудового спора. «Но я вынужден отметить, что несмотря на прошедшую 16 января предупредительную забастовку, в которой участвовала половина работников судов Tallink Grupp, работодатель так и не приступил к поиску выхода из возникшей ситуации. Последнее свидетельствует о нежелании понимать серьезность проблемы», – сказал Лембер.

Он также добавил, что во время предупредительной забастовки работники имели право выразить свое недовольство происходящим, прервав работу на один час.

С декабря по январь экипажи различных судов Tallink направили руководству предприятия минимум пять коллективных писем вместе с именами и подписями, выражая свое несогласие с небольшим повышением зарплаты, предложенным работодателем, которое было предоставлено им на подпись. В этих коллективных письмах, содержащих почти 400 подписей, поддерживается требование EMSA по заработной плате во время коллективных переговоров. Там же руководство призывают считаться с позицией работников и ценить их вклад в благополучие компании.

«И на этом фоне Tallink публичное делает неуместные и вводящие в заблуждения заявления, будто бы работники предприятия в большинстве своем согласились с предложенным работодателем в одностороннем порядке повышением зарплаты. Современная культура трудовой среды требует достижения согласия в ходе переговоров между сторонами, а не пихания в одностороннем порядке им под нос заранее подготовленных бумаг», – отмечает EMSA.