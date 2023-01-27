Электронное извещение о ДТП становится все более популярным в Эстонии

По словам руководителя отдела развития цифровых услуг ФДС Таави Кийбуса, электронное извещение удобно заполнять на месте аварии со смартфона. «Рекордное время оформления ДТП составляет три минуты, но в среднем с учетом фотографирования на все уходит 10-20 минут. Если делать это на бумаге, конечно, потребуется больше времени», – сказал Кийбус.

Он добавил, что количество оформляемых электронных извещений неуклонно растет. «В прошлом году после того, как выпал снег, количество электронных извещений удвоилось. Одной из причин, несомненно, стало увеличение числа дорожно-транспортных происшествий. В то же время центр тревоги и полиция все чаще рекомендуют попавшим в ДТП водителям заполнять извещение в электронном виде, поскольку приложением могут воспользоваться клиенты любых страховых компаний и иностранцы», – пояснил Кийбус.

76% пользователей заполняли электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии на портале avarii.lkf.ee на эстонском языке, 21% — на русском и 3% — на английском языке.