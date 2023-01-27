В пятницу по случаю 78-ой годовщины почтят память жертв Холокоста

В пятницу, 27 января, в День памяти жертв Холокоста и других преступлений против человечности, 78-я годовщина освобождения концлагеря Освенцим будет отмечена мемориальной церемонией. Она состоится в 14:00 на еврейской части кладбища Рахумяэ в Таллинне.