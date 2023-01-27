В пятницу, 27 января, в День памяти жертв Холокоста и других преступлений против человечности, 78-я годовщина освобождения концлагеря Освенцим будет отмечена мемориальной церемонией. Она состоится в 14:00 на еврейской части кладбища Рахумяэ в Таллинне.
В пятницу по случаю 78-й годовщины почтят память жертв Холокоста
В пятницу по случаю 78-й годовщины почтят память жертв Холокоста
На церемонии выступят министр образования и науки Тынис Лукас, старший член эстонского дипломатического корпуса и посол Польши в Эстонии Гжегож Козловски, посол Израиля Хагит Бен-Яаков и глава эстонской еврейской общины Алла Якобсон. Молитву произнесет главный раввин Эстонии Шмуэль Кот.
Эстония отмечает Международный день памяти жертв Холокоста с 2003 года. Мероприятия, посвященные 78-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, организует Министерство образования и науки совместно с Эстонской еврейской общиной, эстонской делегацией Международной ассоциации памяти жертв Холокоста и Эстонским институтом памяти.